Экипаж танка Т-80БВМ ГВ «Днепр» уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ

На Ореховском направлении расчет танка Т-80БВМ из состава группировки войск «Днепр» успешно ликвидировал укрепленную позицию украинских сил, а также находившихся в ней военнослужащих.

«Экипажи танковых подразделений 58-й общевойсковой армии, оказывающие поддержку штурмовым отрядам мотострелков группировки «Днепр» на Ореховском участке, демонстрируют высокую эффективность в поражении противника на линии фронта. Ведение огня ведется с закрытых позиций, так и прямой наводкой, включая стрельбу в движении, как в данном случае», - комментирую кадры в Минобороны России.

Экипаж танка Т-80БВМ ГВ «Днепр» уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ

Корректировка огня ведется с использованием беспилотных летательных аппаратов, что позволяет быстро и точно поражать цели на различных дистанциях.

Благодаря данным, полученным с БПЛА, экипажи танков Т-80БВМ бьют бронетехнику противника даже на ходу с закрытых позиций. Противник не успевает отреагировать на появление танка на передовой.

«Так, недавно, экипаж танка Т-80БВМ, получив боевую задачу, занял позицию и произвел прямой наводкой разрушение опорного пункта, в котором находилась пехота противника. Это позволило сорвать ротацию подразделений ВСУ на критически важном участке фронта. После успешного выполнения боевой задачи, экипаж оперативно сменил позицию, покинув огневой рубеж», - отмечают в военном ведомстве.