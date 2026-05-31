Наташа Королева в день рождения объявила радостную новость

Наташа Королева. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наташа Королева 31 мая отметила день рождения – певице исполнилось 53 года. В свой праздник артистка объявила радостную новость: ей наконец-то удалось похудеть. В соцсетях Наталья рассказала, что скинула целых пять килограммов.

«Я сделала лучший подарок себе на день рождения — минус 5 кг! С легкостью бабочки впорхнула в свои 53!» - похвасталась Королева.

В соцсети она опубликовала праздничное видео с поздравлениями, подарками и тортом. В кадре Наташа задула свечи на торте и улыбнулась своим подписчикам.

Артистка не скрывает, что похудеть ей помог российский препарат – аналог «Оземпика». Принимать его певица начала от отчаяния, когда поняла, что никакие другие методы ей не помогают. К тому же муж звезды Сергей Глушко (стриптизер Тарзан), ревностно следящий за своим телом, публично раскритиковал жену и заявил, что ей следует скинуть как минимум пять килограммов.

«Она может быть лучше. Я ей говорил, что для жизни мне все хватает. Но для человека, который выходит на сцену, есть смысл, чтобы как-то схуднуть", - заявил муж звезды в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Тарзан тогда намекнул, что обычные диеты Наташе не помогут, ведь она бесконтрольно ест, когда посещает рестораны.

«Она жрет где-то на стороне. У нее встречи в ресторане», - грубо высказался стриптизер в адрес жены.

Судя по всему, Королеву больно задела критика мужа. После его нелицеприятных заявлений Наташа обратилась в клинику, чтобы избавиться от лишнего веса. По итогам обследования эндокринолог назначил ей инъекции препарата для похудения. По словам Наташи, именно они помогли ей скинуть 5 килограммов.

Артистка уверяет, что благодарна своему мужу за то, что тот подтолкнул ее к похудению. Однако многие поклонники певицы уверены, что Тарзан поступил некрасиво, указав жене на лишний вес публично.

Тем не менее, между супругами по-прежнему царит идиллия. Сергей нежно поздравил жену с 53-летием, опубликовав в соцсетях совместное видео.

«Любовь моя! Будь счастлива! Спасибо, что ты есть!» — обратился Глушко к жене.