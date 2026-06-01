Выпускники Военной академии РВСН приступили к сдаче государственных экзаменов

Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого в Балашихе начали проходить государственную аттестацию. Обучение завершают специалисты, готовящиеся к несению боевого дежурства на новейших ракетных комплексах, а также офицеры, освоившие эксплуатацию беспилотников и робототехнических систем.

В Минобороны России отмечают, что всестороннее образование, включающее формирование компетенций в области проектирования и эксплуатации стратегического вооружения, обеспечивается благодаря современной учебно-научной платформе, используемой на всех видах занятий. Аттестация выпускников проходит на базе вуза с применением освоенной кафедрами учебно-материальной базы и современных тренажерных систем, что является залогом высокого качества подготовки, которым славится академия.

Выпускники Военной академии РВСН приступили к сдаче государственных экзаменов

«Пока даже удовлетворительных оценок нет, курсанты показывают только хорошие и отличные результаты. Все наши выпускники получат распределения в воинские части. Отзывы из войск о наших молодых офицерах неплохие. Выпускникам школ и технических колледжей советую поступать к нам. Перефразируя слова Козьмы Пруткова: «Хочешь стать умным - поступай в РВСН»», - призвал начальник отдела военного образования РВСН полковник Владимир Нестеров.

На записи можно увидеть учебные пульты, за которыми сыновей нашей Родины учат «диктовать свою непреклонную волю остальному мировому сообществу». После успешного завершения государственной аттестации, выпускники будут направлены для прохождения дальнейшей службы в ракетные соединения РВСН по всей России, от Тверской до Иркутской областей.

«Родом из семьи военнослужащих: дед - артиллерист- ракетчик, отец - офицер ракетных войск стратегического назначения. Обучение в академии было насыщенным и интересным. Это элита Вооруженных сил России. Это ощущение, что в твоих руках находится суверенитет и безопасность твоей страны», - рассказал о своем выборе курсант 5-го курса Военной академии РВСН Дмитрий.

В военном ведомстве отмечают, что академия реализует программы полной военно-специальной подготовки по наукоемким направлениям, включая эксплуатацию автоматизированных систем специального назначения, проектирование и производство ракетно-космических комплексов.

На базе вуза функционирует учебно-научный кластер, охватывающий пять факультетов и шесть общеобразовательных кафедр, где (около 90%) преподавательского состава имеет ученые степени.