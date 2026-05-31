Не «лень» и не «характер»: семь сигналов, что ребенку нужен нейропсихолог

Нейропсихолог работает на стыке психологии и нейронауки. Фото: «ДОБРЫЙ УРАЛ»

Родители часто переживают за развитие своих детей. «Почему он не может сосредоточиться?», «Почему так быстро устает?», «Мы занимаемся, но всё без толку». Казалось бы, усилия приложены, всё делается «правильно», а результата нет. В такие моменты не стоит винить ребёнка — скорее всего за его поведением стоят не лень и не пробелы в воспитании, а особенности работы мозга.

Сегодня всё больше семей приходят к детскому нейропсихологу, который понимает, как работает мозг, и помогает развивать внимание, память, мышление, речь, моторику и не только. Но как понять, что пора обратиться к специалисту, и не упустить драгоценное время? Разбираемся с Екатериной Вохмяковой, нейропсихологом социально-реабилитационного центра «Яркие мечты» для детей с ОВЗ.

Чем занимается детский нейропсихолог

Нейропсихолог работает на стыке психологии и нейронауки. Его задача — понять, как функционирует мозг ребёнка, и как это влияет на внимание, память, речь, поведение и обучение. Нейропсихолог не учит ребенка читать и писать, не «исправляет» поведение. Он ищет причину, почему ребёнку сложно учиться, запоминать, концентрироваться или контролировать себя.

Нейропсихолог оценивает, как у ребёнка развиты умственные и моторные способности, что даётся легко, а где возникают трудности. Он создаёт индивидуальную программу занятий, предлагает игры и упражнения для развития недостающих навыков, а еще подсказывает родителям, как поддержать ребёнка дома, чтобы мягко и бережно «достроить» те функции мозга, которых пока не хватает.

Как понять, что ребёнку нужен нейропсихолог

Каждый ребёнок время от времени устаёт, отвлекается, что-то не понимает, плохо себя ведет — это нормально. Однако если такие проявления становятся системными, это может говорить о трудностях в развитии. Есть семь сигналов, которые лучше не игнорировать. Если вы замечаете хотя бы один из них, это повод обратиться за консультацией к нейропсихологу.

Проблемы с вниманием и утомляемостью: ребёнок быстро устает, не может сосредоточиться более 15–20 минут, часто отвлекается.

Трудности с координацией и мелкой моторикой: неловкие движения, сложности с пуговицами и шнурками, плохая ориентация в пространстве.

Сложности в обучении: путаница с буквами или цифрами, «зеркальное» написание, трудности с чтением, письмом и запоминанием материала.

Проблемы с самоконтролем и организацией: забывчивость, долгое выполнение привычных действий, постоянная помощь взрослых в рутине.

Особенности поведения и эмоций: чрезмерная активность или замедленность, вспышки агрессии, частые истерики, трудности в общении со сверстниками.

Речевые трудности: задержка речи, сложности с произношением или построением фраз, отсутствие прогресса после занятий с логопедом.

Другие ситуации: осложнения при беременности или родах; медицинские диагнозы (СДВГ, ЗПР, РАС, дислексия); необходимость диагностики готовности к школе.

Чем полезны занятия с нейропсихологом

Работа с нейропсихологом не даёт мгновенного результата — это всегда постепенный процесс, в котором изменения накапливаются со временем. Но именно в этом и их ценность: они становятся устойчивыми и заметными в повседневной жизни. Учёба и бытовые задачи перестают вызывать прежнее напряжение, у ребёнка появляется уверенность в себе и ощущение: «У меня получается!»

Атмосфера в семье тоже меняется. Родители начинают видеть не только проблемы, но и сильные стороны своего ребёнка. Тревоги и стресса становится меньше. Появляется понимание, как реагировать на сложные ситуации и чем именно можно помочь.

Психолог или нейропсихолог — к кому идти?

Один из частых вопросов родителей — к кому обращаться: к психологу или нейропсихологу? На первый взгляд, оба специалиста работают с трудностями ребёнка в поведении, обучении и общении, но на самом деле у них разные (хоть и дополняющие друг друга) задачи.

Детский психолог помогает справиться со сложными эмоциями — переживаниями, тревогами, страхами. Нейропсихолог, в свою очередь, изучает, как работает мозг ребёнка: внимание, память, мышление.

Если основные сложности ребёнка связаны с учёбой и концентрацией, сторит обратиться к нейропсихологу. Если на первый план выходят эмоции и отношения — к психологу. Иногда для лучшего результата важно подключить обоих специалистов. Главное — не откладывать.

Пять заблуждений, которые крадут время

Иногда родители замечают, что с ребёнком что-то не так, но не спешат обращаться за помощью. И дело не в безразличии — чаще всего мешают убеждения. Они кажутся обнадёживающими и логичными, но на практике только оттягивают момент получения необходимой поддержки.

«Он просто ленится». За «ленью» нередко скрываются реальные трудности: ребёнку сложно удерживать внимание, запоминать информацию или контролировать себя.

«Он перерастёт». Многое действительно выравнивается с возрастом, но не всё. Проблемы могут закрепляться и тянуть за собой новые: снижается уверенность в себе, возникает тревожность, теряется интерес к учёбе.

«У него такой характер». Активность, медлительность, рассеянность или вспыльчивость часто воспринимаются как особенности личности, но за ними могут стоять особенности работы нервной системы.

«Нейропсихолог — это лишние затраты». На самом деле всё наоборот: своевременная помощь экономит ресурсы всей семьи.

«Если ребёнок спокойный, значит, помощь не нужна». Ребёнок может быть уравновешенным, добрым и контактным, но при этом испытывать серьёзные сложности с концентрацией внимания или запоминанием материала.

Важно понимать: обратиться за помощью не поздно никогда. Просто чем раньше вы это сделаете, тем мягче и эффективнее будет путь. Мозг ребёнка особенно пластичен в возрасте от 4 до 14 лет. Это время, когда трудности корректируются быстрее и легче.

Как родители могут помочь ребёнку

Результат занятий ребёнка с нейропсихологом напрямую зависит от участия семьи.

Рекомендации просты:

Следите за личным прогрессом ребёнка, а не сравнивайте с другими.

Давайте посильные задачи и поддерживайте мотивацию через маленькие успехи.

Налаживайте контакт и наблюдайте за состоянием, а не только за результатом.

Так вы создаёте для ребёнка поддерживающую и спокойную атмосферу, в которой ребёнку не страшно пробовать новое и ошибаться. Уходит постоянное напряжение и страх «не справиться», появляется ощущение безопасности и принятия. В таких условиях гораздо легче учиться, осваивать новые навыки и двигаться вперёд в своём темпе, сохраняя интерес и уверенность в своих силах.

Поддержка вместо тревоги

Иногда самый важный шаг в развитии ребёнка — это не усиленные занятия, а внимательное отношение к тому, что с ним происходит сейчас. Нейропсихолог в этом случае помогает понять причины трудностей и выстроить понятный путь поддержки, а не «исправлять» ребёнка.

И если вопросов становится больше, чем ответов, — это уже повод не оставаться с тревогой один на один. Обращение к специалисту — это не про проблему или диагноз, а про квалифицированную поддержку и своевременную помощь в развитии.

СПРАВКА

Автор материала Татьяна Мордвинова, директор благотворительного фонда поддержки социального развития Уральского федерального округа «ДОБРЫЙ УРАЛ». Страница эксперта по ссылке.

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