Карьера — в приоритете: у игры «МыСчитаем» стартовал новый сезон

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1 июня стартовал карьерный сезон онлайн-игры «МыСчитаем», которая реализуется ДОМ.РФ, Минфином России и проектом «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Главное изменение 2026 года — введение карьерного сезона, из-за чего формат игры серьезно переработан. Теперь проект разбит на 6 сезонов, и каждый из них — это мини-курс, посвященный отдельному финансовому навыку.

Как пояснил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалёв: «Формирование устойчивых карьерных треков для многих — залог финансовой устойчивости, а карьерное профилирование является, безусловно, важным инструментом финансового планирования. Трудовые доходы являются основными для абсолютного большинства россиян, и осознанное планирование будущих и текущих профессиональных доходов остаётся важнейшим из личных финансовых навыков».

По его словам, новое направление добавили по просьбам участников прошлых лет. С введением карьерной тематики игра стала прикладнее, а получаемые навыки — полезнее в реальной жизни.

«Нам важно, чтобы путь к финансовому успеху был наполнен прикладными навыками, которые будут сопровождать участников на протяжении всей их жизни», — резюмировал Ковалёв.

Ранее в ДОМ.РФ сообщали, что по итогам сезона-2025 97% игроков заметили у себя прогресс в развитии финансовой грамотности. Участники «МыСчитаем» не только меняют привычки, но и учатся достигать долгосрочных целей. В их приоритетах: 22% копят на жилье, 12% создают «подушку безопасности», а 8% задумались об инвестициях.