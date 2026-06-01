У берегов Франции задержан очередной танкер. Фото: REUTERS.

Французские коммандос посреди Атлантики высаживаются на борт танкера «Тагор», который шел из Мурманска. Макрон отчитывается в соцсетях: «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России… в строгом соответствии с морским правом». И добавил привычное, почти ритуальное: «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведёт против Украины уже более четырёх лет».

Стоит отметить — это уже пятый эпизод с участием Франции за восемь месяцев. Boracay у Сен-Назера в сентябре 2025-го отпустили, судно переименовалось в Phoenix и спокойно ушло в Китай. Grinch в Альборане в январе — отпустили после штрафа в «несколько миллионов евро». Ethera в Северном море в феврале, совместная с бельгийцами операция «Blue Intruder» — увели в Зеебрюгге. Deyna из Мурманска в марте — Марсель, штраф, через месяц снова в международных водах.

Это уже даже не пиратство, а международный рэкет. Либо плати и плыви на все четыре стороны, либо ржавей у причала.

В январе 14 прибрежных стран Балтики и Северного моря стран подписали документ, по которому танкер без подтверждённого флага — «ничей». И задерживается без юридических рисков. «Тагор» — первое применение этой бумаги не у берега, а в открытом океане. То есть документ заработал именно так, как я и предположил в день подписания. Как лицензия на охоту по всему маршруту - от Мурманска до Гибралтара и дальше.

Очевидно, что дипломатические ноты и возмущения на пиратов 21 века влияют чуть больше, чем никак. Обвинения в адрес еврофлибустьеров - это не ответ. Ответ — это фрегат «Адмирал Григорович» в Ла-Манше 9 апреля, проведший под британским носом два танкера. Английский корабль Tide плёлся следом и на перехват не решился.

Как только Россия проявляет силу, вся спесь с евроястребов облетает, как листва в осеннем Булонском лесу. Не надо стесняться ее демонстрировать.