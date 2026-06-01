Дмитрий Песков: Захват российского танкера граничит с международным пиратством

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В понедельник, 1 июня, Макрон сообщил о задержании в Атлантике «при содействии Великобритании и партнёров» шедшего из России танкера. Вот прямая цитата: «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции».

Эту информацию журналисты попросили прокомментировать официального представителя Кремля.

- Мы считаем такие действия незаконными, - сказал Дмитрий Песков, - они граничат с международным пиратством.

Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом.

Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов… И - продолжит принимать этот ряд мер с учетом, так скажем, имеющегося вот этого негативного опыта.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Владимир Путин поручил гарантировать доступ к важнейшим сервисам даже при ограничениях интернета. Хотим спросить, в связи с чем возникла такая необходимость, есть ли сведения о том, что белые списки работают не в полной мере? И о каких именно мерах идет речь? Чего именно ждет президент от правительства и от ФСБ?

Песков:

- Это работа в русле продолжения совершенствования белых список. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в него входят действительно важнейшие ресурсы… И вот именно это и имеется в виду, с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках и их работа была гарантирована.

Вопрос:

- В Крыму введены ограничения на продажу бензина АИ-95 и Аи-92. Как к данной ситуации относится Кремль и не опасается ли подобных ограничений и в других регионах, особенно на фоне летнего сезона и сельскохозяйственных работ?

Песков:

- Текущие проблемы подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы.