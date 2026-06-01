Что не так в истории с дроном, залетевшим в Румынию: детальный разбор "полета"

«Герань» могла попасть под РЭБ и сбиться с курса Фото: REUTERS.

Удары по Украине не должны угрожать Румынии, сказал президент страны Никушор Дан в интервью ВВС. Он заявил, что, когда российская сторона атакует противника, она должна быть уверена, «что не причиняет вред румынским гражданам». И подчеркнул, что не сомневается в том, что именно российский дрон «вторгся в воздушное пространство его страны», когда 29 мая прилетело в 10-этажку в Галаце, на верхнем этаже которой возник пожар. Российская сторона потребовала предоставить ей упавшие фрагменты, чтобы сделать заключение об их принадлежности.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с зам.главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексеем Раммом.

ЧТО ПРИЛЕТЕЛО?

- Дрон, прилетевший в жилой дом в Галаце как говорят сами румыны, сбился с курса из-за работы украинского ПВО.

- До места, куда дрон прилетел, расстояние от украинского порта Рени на левом берегу Дуная, куда наносили российские беспилотники удар, лету менее шести минут. Чисто технически - да, «Герань» могла попасть под РЭБ и сбиться с курса. И, пока она опять заново поймала сигнал, такое редко, но бывает – она уже вышла из воздушного пространства над Рени, пролетела эти шесть минут и «догнала» дом. Но вопрос: почему разрушения такие маленькие, такой небольшой пожар? Впечатление, что это остаток топлива у беспилотника всего лишь сгорел.

- Взрыв остатков топлива?

- По всей видимости, да. Возможно, конечно, что это было что-то типа «Герберы» или дрон, используемый для постановки помех - но и от них обломков было бы гораздо больше.

ЧТО С ИСТРЕБИТЕЛЯМИ?

- А что за история с истребителями?

- За шесть минут их самолеты вряд ли бы успели даже подняться. Даже расчет РЛС не смог бы, наверное, цель опознать за те минуты, что она летела от границы. Румыны же говорят, что истребитель в воздух поднялся, и они принимали решение – сбивать или не сбивать. И если бы сбили, на земле могло быть много погибших – это их министр обороны говорил.

- Но, может, так и было?

- Это можно посчитать очередным рассказом в пользу бедных, как прибалты рассказывают, когда в Латвии упал беспилотник украинский на город. Они ведь так же говорили, что тоже отслеживали, но решили не сбивать, иначе были бы погибшие среди мирных жителей – это в Резекне. Но в румынском случае смущает само место, откуда истребители вылетели.

ЧТО ЗА БАЗА?

- И что это за место?

- Авиабаза Фетешти – это место базирования EFTC. В последнее время это центр подготовки украинских пилотов и наземного персонала для F-16. Туда перегоняют F-16 после того, как они повоюют на территории Украины - их в Румынию перегоняют на техобслуживание. Раньше во Львов перегоняли, но сейчас во Львове наземная инфраструктура разрушена. И потому странно, что на перехват подняли самолеты именно с этой базы. Странно, что нет таких жестоких разрушений, если б это была «Герань» или «Гербера». И странно. почему не хотят показать обломки, доказывающие, что это дрон из России.

- В сети железку какую-то показали.

- Так вы покажите, например, блок «Комета». Приемник наш характерного вида – такая плата с разным количеством вот этих самих приемников, они многоканальные. От «Герани» точно остался бы двигатель. Он бы не сгорел. Он тоже характерный. Например, поляки, которые показывали, что вот странные БПЛА залетели - по крайней мере, на них была хотя бы буква Ы нарисована, соответствующая бортовым кодам российских «Гераний», и даже надписи на русском были.

ЭТО ПРОВОКАЦИЯ?

- Здесь ничего такого?

- На мой взгляд, была провокация со стороны Украины. Запустили какой-то дрон, и держали в воздух F-16. Который был, возможно, с украинским экипажем. И они впилились бы в этот дрон без боевой части… Но Евросоюз эту провокацию не поддержал. Ну, провели они в рамках 4-й статьи встречу - и на этом все. Более того, начали говорить – остыньте, давайте без лишнего шума и пыли. И поэтому пришлось аккуратненько съезжать на этой истории...