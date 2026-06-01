Уничтожение позиций ВСУ в Запорожской области Фото: скриншот видео.

В ходе брифинга генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Конашенков, представляющий Министерство обороны, объявил об установлении контроля над селом Тихоновка, расположенным в Донецкой Народной Республике.

По его словам, это стало возможным благодаря отважным действиям военнослужащих из состава группировки войск «Южная».

Группировка «Восток» сорвала перегруппировку ВСУ в Запорожской области

Кроме того, генерал представил данные о потерях украинской стороны за прошедший день. Согласно приведенной статистике, группировка «Север» ликвидировала более 205 военнослужащих ВСУ, «Запад» – 180, «Южная» – 120, «Центр» – 330, «Восток» – 455, а группировка «Днепр» – 45 человек.

Совокупные потери украинских военнослужащих и иностранных наемников составили 1335 человек по всей линии боевого соприкосновения войск. Кроме того, за отчетный период верховный главнокомандующий ВСУ лишился пяти единиц бронетехники, десяти артиллерийских систем (включая два американских орудия M101 калибра 105 мм), восьми комплексов радиоэлектронной борьбы и свыше 70 единиц автомобильной техники.

Усилиями армейской авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии также были поражены цеха по производству дальнобойных БПЛА, пункты их подготовки и стартовые позиции. Также были нанесены удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Под ударами оказались также места скопления иностранных наемников и украинских военнослужащих в 137 различных районах. Системы противовоздушной обороны успешно перехватили девять управляемых авиабомб и 233 беспилотника ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 1 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

154 322 - дронов.

661 - ЗРК.

29 568 - танков и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 166 - орудий.

63 022 - единицы спецтехники.