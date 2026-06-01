По подъемной цене

ЖСК «Авиатор» — один из 10 реализуемых в Москве при участии ДОМ.РФ проектов строительства жилья с господдержкой. Фото: ДОМ.РФ

В столице началась передача ключей участникам жилищно-строительного кооператива «Авиатор». Объект возведён на участке площадью 0,5 гектара, который компания ДОМ.РФ в 2017 году предоставила на безвозмездной основе.

Здание переменной этажности (17 уровней) расположено на ул. Оршанской. Его общая площадь превышает 15,5 тыс. кв. м, жилая часть — более 7,8 тыс. кв. м. Новосёлами станут 95 семей. Финансирование стройки велось исключительно за счёт членов кооператива. Итоговая стоимость «квадрата» составила 95 тыс. рублей. Для сравнения: средняя цена в новостройках этого же района сегодня достигает 450 тыс. за кв. м.

Как отметила замдиректора профильного подразделения ДОМ.РФ Елена Аксёнова: «Механизм ЖСК с господдержкой помогает повысить доступность жилья для многих категорий граждан. Благодаря безвозмездной передаче земли под строительство и прямому взаимодействию участников кооператива с подрядчиками себестоимость жилья снижается в среднем на 40%. При этом, все расходы на реализацию проекта контролируются самими участниками ЖСК».

Ключи от квартир получат служащие Федерального казначейства, сотрудники Московской государственной академии хореографии и МАИ.

«Купить такое жильё по рыночной цене для участников кооператива неподъёмная задача. Но благодаря механизму ЖСК, который реализуется ДОМ.РФ, 95 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Наш опыт показывает, что эта мера поддержки работает — дом получился отличный», — сказал председатель правления ЖСК «Авиатор» Сергей Пермяков.

На сегодня в Москве 10 проектов ЖСК на землях, переданных ДОМ.РФ. Два из них («Авиатор» и «МЭИ-1») уже введены — это 33,7 тыс. кв. м жилья для 253 семей. Ещё четыре дома (39,6 тыс. кв. м, рассчитаны на 609 семей) строятся. Четыре объекта на этапе проектирования — суммарно 68,5 тыс. кв. м для 870 семей.

Программа ЖСК с государственной поддержкой работает с 2012 года. Участвовать в ней могут педагоги, медработники, сотрудники культуры, госструктур, ОПК, научные и преподавательские кадры вузов, работники органов внутренних дел, госкорпораций и институтов развития.

Инициировать создание кооператора вправе как госорганы, так и юрлица. ДОМ.РФ предоставляет землю под стройку бесплатно вне зависимости от региона. Благодаря этой мере господдержки жильём уже обеспечены почти 6 тыс. семей в 27 субъектах РФ