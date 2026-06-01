Гимнастка на ремнях Дарья Руденко завоевала Гран-при XII Международного фестиваля "Принцесса цирка" в Саратове. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В Саратове завершился XII Международный фестиваль женского циркового искусства "Принцесса цирка", организованный Российской государственной цирковой компанией. На протяжении четырех дней под куполом цирка воздушные гимнастки, эквилибристки, дрессировщицы и представительницы других жанров показывали уникальные номера. Участницы приехали из Бразилии, Эфиопии, Японии, Италии и других стран. На гала-шоу 31 мая стали известны имена артисток, которые увезут с собой короны фестиваля "Принцесса цирка".

- Всего на конкурс прислали 200 заявок, из них были отобраны 20 номеров для фестиваля. Признаюсь, у жюри была непростая задача – выбрать лучших. Оценивали творческий потенциал и постановку по десятибалльной шкале. Понимаем, что для артисток важно стать "принцессой цирка", поэтому каждый год вручаем четыре бронзовых короны, три серебряные, две золотые и гран-при фестиваля, - рассказал Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка.

На манеже только женщины

Фестиваль "Принцесса цирка" уже двенадцать лет дает возможность зрителям и профессионалам знакомиться с разными цирковыми школами мира. Русская школа известна, как одна из самых сильных. Однако зрители с большим интересом приходят смотреть, как интерпретируют традиционные цирковые жанры артистки из других стран.

- При отборе участниц нам были интересны режиссерские постановки, как подобрано художественное оформление и музыка. Безусловно, хорошей должна быть трюковая часть, - рассказала Елена Петрикова, режиссер фестиваля, заслуженная артистка России.

На фестиваль в Саратов в этом году приехала эквилибристка Валерия Гармидер из Молдовы, гимнастка Рената Барселлос из Бразилии. Впервые в конкурсной программе была участница из Японии – Натсуми По привезла пронзительный гимнастический номер на воздушной мачте. Зрителям запомнился групповой каучук под руководством Берекет Хайле Гебремариам из Эфиопии.

Воздушный и трепетный номер показала гимнастка на трапеции Рената Барселлос из Бразилии. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Итальянка поразила зрителей и членов жюри сложнейшим номером в жанре эквилибр - исполнение трюков в нем фактически под силу только мужчинам. Специально для этого выступления в России был изготовлен стол для эквилибра.

Специальный стол для участницы из Италии Азии Перрис изготовили в России. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Всех удивил трюк со шпагатом, но я его исполняю, можно сказать, с детства. Мой папа тоже цирковой артист, он обучал детей и меня тоже научил. Стол, который мне изготовили в России, точная копия моего в тренировочном зале. Многие видели, что его поверхность напоминает лед, секрет прост - я брызгаю его специальным спреем, - рассказала Азия Перрис из Италии. - Рада быть частью этого фестиваля. Я впервые в России и меня здесь очень тепло приняли. Весь зал и судьи встали после моего выступления - это самая большая награда для меня.

Сразу восемь номеров подготовили артистки русской цирковой школы, в их числе клоунессы Татьяна Широкова и Наталья Руколь, гимнастки на корд-де-парели Ангелина Бигулаева и Карина Гринина, дрессировщицы Анастасия Новичкова и Ульяна Машковцева. Зрителей удивили титулованные донецкие воздушные гимнастки Ольга и Арина Клюевы - мама и дочь. Они привезли на фестиваль трогательный номер "Воспоминание" – раннее его показывали только на манеже в Донецком цирке. Мама открывала альбом, и они вместе с дочерью проживали эмоции своей жизни, взлетая под купол цирка, вращая хула-хупы.

Артистка Росгосцирка Анастасия Новичкова и ее очаровательные попугаи. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Я уже брала бронзовую корону "Принцессы цирка", а в этот раз думала отправить на фестиваль 14-летнюю дочь Арину, она уже получила много наград, в том числе золото международного фестиваля "Артист" с номером "Питер Пэн". Но потом мы решили поехать вместе. Мне показалось, что для фестиваля "Принцесса цирка" будет интересно сделать номер про отношения мамы с дочкой - так никто не делал, - рассказала Ольга Клюева, гимнастка из Донецка.

Новые «принцессы цирка»

Уникальность фестиваля "Принцесса цирка" в том, что на нем выступают только представительницы прекрасной половины человечества, но назвать эту половину "слабой" после такого шоу вряд ли кто решится. Артистки взлетали на ремнях под купол цирка, жонглировали мячами с помощью ног, по их командам кошки катали шары, а попугаи катались на велосипедах и совершали облет зрительного зала. За четыре конкурсных дня Саратов увидел целую палитру творчества девушек, продолжающих традиции великого циркового искусства, и узнал имена новых "принцесс цирка".

Главный приз завоевала представительница Росгосцирка и "Королевского цирка Гии Эрадзе". Для воздушной гимнастки на ремнях Дарьи Руденко это не первая международная награда - в 2019 году в составе балета она завоевала золото на фестивале в Монте-Карло.

Драматичный номер "Дива" показала Дарья Руденко, которая взлетала под купол Саратовского цирка. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Три года мы готовили номер "Дива", подбирали музыку. Мне долго не разрешали вносить некоторые трюки, но понимаю, что для международного фестиваля нужно рисковать. И это при том, что я боюсь высоты. Но когда выходишь в манеж, то весь страх растворяется - есть я и цирковое волшебство, - призналась гимнастка Дарья Руденко.

Золотые короны в этом году увезут с собой воздушные гимнастки с хула-хупами Ольга и Арина Клюевы из Донецкой народной республики, а также гимнастка на ремнях Анастасия Щеблыкина из Беларуси, которая заставила сопереживать весь зал, когда выполняла трюки на большой высоте.

Золотую корону увезут с собой воздушные гимнастки с хула-хупами Ольга и Арина Клюевы из Донецкой народной республики. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Серебро у гимнасток на корд-де-парели Ангелины Бигулаевой и Карины Грининой из России, гимнастки Даяны Жетписовой из Казахстана и эквилибристок на оригинальном аппарате под руководством Тонга Тоан Тханг из Вьетнама.

Вьетнамские артистки продемонстрировали силу и грацию на оригинальном аппарате под руководством Тонга Тоан Тханга. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Бронзы удостоен китайский групповой антипод под руководством Лю Гуо, соло-эквилибр в исполнении Азии Перрис из Италии, российская клоунесса Татьяна Широкова и японская гимнастка на воздушной мачте Натсуми По.

Жонглировать мячами и выполнять трюки - китайские артистки показали групповой антипод под руководством Лю Гуо. Фото: предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Фестиваль "Принцесса цирка" ежегодно демонстрирует мощную женскую энергию и нет сомнений, что в следующий раз зрители снова станут свидетелями циркового триумфа и появления новых звезд.