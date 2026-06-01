Владимир Колокольцев наградил полицейских за спасение детей по время пожаров

Награждены полицейские, спасшие детей из пожара. Фото: скрин видео МВД РФ.

В День защиты детей глава российского Министерства внутренних дел, Владимир Колокольцев, принял решение поощрить сотрудников правоохранительных органов за спасение малолетних. Отличившиеся проявили мужество, спасая детей из объятых пламенем домов в Нижегородской и Кемеровской областях. Имена героев озвучила официальный спикер ведомства Ирина Волк.

В Нижегородской области, капитан полиции Александр Комиссаров, глава ГИБДД из Шахуньи, находясь вне службы и передвигаясь на личном авто, заметил густой черный дым, поднимающийся от дома по улице Весенней. После того, как он сообщил о происшествии в экстренные службы, полицейский направился к месту, где уже были его коллеги, также спешившие на помощь.

Александр вместе с оперуполномоченными уголовного розыска — старшим лейтенантом Владиславом Осиповым и лейтенантом Денисом Толстобровым — начали стучать в двери и окна пылающего здания. Им открыла 25-летняя женщина, которая, находясь в дальней комнате с шестимесячным младенцем, еще не ощущала непосредственной угрозы от дыма и огня. Лейтенант Толстобров укутал малыша в одеяло и вынес его наружу, а капитан Комиссаров следил за обстановкой, опасаясь обрушения конструкций. Выйдя на улицу, младенец был передан матери, после чего лейтенант Толстобров отогнал автомобиль подальше от опасной зоны.

Затем, полицейские вернулись внутрь, отключили электричество и спасли кота и декоративную крысу вместе с клеткой. Им пришлось покинуть здание через окно, поскольку основной выход уже был отрезан огнем. Пока ждали пожарных, капитан Комиссаров и соседи пытались локализовать возгорание, используя подручные средства, чтобы не дать огню перекинуться на соседние постройки. Пожар был полностью ликвидирован прибывшими подразделениями МЧС. Женщина выразила искреннюю благодарность полицейским за их храбрость и оперативность.

В Кемеровской области, в городе Юрга, сотрудники патрульно-постовой службы местного отдела МВД, старшина Евгений Митин и сержант Евгений Кузин, были вызваны на бытовой конфликт в общежитие. Там они почувствовали запах гари. Обнаружив сильное задымление на шестом этаже, полицейские доложили в дежурную часть и приступили к эвакуации жителей, оповещая их и помогая выбраться в условиях нулевой видимости.

В одной из квартир они услышали плач ребенка. 9-летняя девочка оказалась одна, пока ее мать гуляла с младшим ребенком. Сержант Кузин помог девочке, объяснил ей, как вести себя при задымлении, связался с матерью и вывел ее на улицу, передав родительнице. Вернувшись к напарнику, который продолжал эвакуацию, уделяя особое внимание маломобильным жильцам, они следили, чтобы люди с верхних этажей не пользовались лифтами. Всего удалось спасти более десяти человек.

Прибывшие пожарные потушили возгорание. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям сотрудников полиции, удалось сохранить им жизни.