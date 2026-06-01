Многодетные семьи в Уфе смогут ездить на такси со скидкой

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Яндекс Такси запустил в Уфе пилотный проект по предоставлению многодетным семьям 30% скидки на детские поездки. Чтобы получить скидку, нужно обратиться в Республиканский центр поддержки населения Башкортостана. Проект работает с 1 июня, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Программу разработали и запустили вместе с региональным министерством семьи, труда и соцзащиты. В ФАС рассказали, что за прошлый год в Яндекс Такси стало на 20% больше водителей с детскими креслами. Выросло и число водителей с двумя удерживающими устройствами — вдвое. Также компания передала 7000 детских удерживающих устройств таксопаркам в 20 городах.

— В настоящее время детские перевозки в такси доступны в 400 российских городах. Услугу предоставляют более 200 тысяч водителей — в прошлом году они перевезли более 10 млн пассажиров с детьми, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сервис в этом году вложит в детские перевозки более 450 млн рублей в рамках совместной с ФАС программы по обеспечению социальной и ценовой доступности детского такси. Средства направят на закупку детских кресел и бустеров (удерживающие устройства в виде компактного сиденья без спинки и внутренних ремней). С осени этого года сервис планирует начать внедрение единого стандарта для детских перевозок. Во всех машинах обязательно будет детское удерживающее устройство, при этом бустер для пассажиров станет бесплатным.

В антимонопольном ведомстве добавили, что продолжат работу в части формирования прозрачного ценообразования на рынке такси.