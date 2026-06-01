По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России появляются новые места для счастливого детства

Фото: Администрация города Кировска

Города России за последние шесть лет преобразились. Эти изменения происходят по программе федпроекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Так, с 2019 года в России обновили 80 578 территорий: 37 437 общественных пространств и 43 141 двор.

Важно отметить, что общественные пространства благоустраивают с учетом пожеланий жителей, которые участвуют во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. С каждым годом вовлеченность жителей в вопросы развития городской среды растёт: если в 2021 году в голосовании участвовало 9,7 млн россиян, то в прошлом году – 16,6 млн человек. Всего за пять лет проведения голосования собрано более 68 млн голосов.

В этом году на Всероссийское голосование за благоустройство вынесено более 6 тыс. объектов в 1,6 тыс. муниципальных образованиях. Участвовать в нём может каждый россиянин старше 14 лет. Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Неравнодушные жители всё чаще голосуют за создание и развитие многофункциональных зон для детей и подростков – площадок, памп-треков, экстрим-парков.

«Концепции проектов благоустройства являются, по сути, комплексными предложениями по перезапуску важных для города пространств. Планирование и проектирование детских площадок уже давно стало частью общей методологии по созданию сбалансированной городской среды. Эти пространства должны быть ориентированы на детей разных возрастов и включать не только развлекательную, но и спортивную, а также развивающую компоненту. К примеру, научные детские площадки, где можно в игровой форме проводить эксперименты и исследования, развивают в детях научное любопытство, навыки анализа, обобщения и логического мышления, способствуют повышению общей эрудиции и экологической грамотности, вовлекают в образовательный и познавательный процессы родителей», – прокомментировал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

В регионах России появляются и детские научные площадки. Это игровые комплексы нового типа, которые в развлекательной форме открывают мир современных исследований. На них ребята могут познакомиться с основами физики, химии, экологии и астрономии.

Первые научные детские площадки появились в России в 2023 году в Десятилетие науки и технологий. Это своего рода музеи под открытым небом – с интерактивными экспонатами и игровыми объектами. Элементы оснащены QR-кодами, отсканировав которые камерой смартфона, можно получить дополнительную информацию, посмотреть образовательные видео и узнать о возможностях профильного образования в регионе. К разработке таких площадок привлекают учёных, объекты проходят научную экспертизу и не требуют сложной инфраструктуры для установки.

В апреле в Ленинградской области (г. Кировск) и Иркутской области (г. Братск) открыли научные детские площадки, посвящённые космосу.

Фото: Администрация города Братска

Научная площадка в Кировске находится в Центральном парке культуры и отдыха. Её главный элемент – игровой комплекс «Небесное дерево» в стиле хай-тек с бизибордами «Пифагоровы штаны» и «Счёты». Также здесь установлены интерактивные стойки «Союз», «Юный инженер», «Космобой». Каждый объект оснащён QR-кодом со ссылкой на соответствующую образовательную статью.

«Такие площадки создаются по указу Президента. Наш проект успешно прошёл верификацию федеральной экспертной группы. Это не просто игровое пространство, а сертифицированный образовательный объект Десятилетия науки и технологий, где каждый элемент помогает ребёнку сделать первый шаг в мир физики и астрономии», – рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Научная детская площадка в Братске Иркутской области также посвящена космонавтике: интерактивная панель «Ракета» с иллюминатором и приборами управления знакомит с устройством ракеты; модель «Планеты Солнечной системы» позволяет узнать о планетах, их размерах и формах; аттракцион «Фазы Луны» помогает определять фазы Луны.

«Невероятная смелость Юрия Гагарина, его улыбка и вера в мечту навсегда остаются символом подвига. Это наследие мы передаём детям, чтобы гордость за страну и стремление к звёздам жили в веках. В этом году в Братске к Неделе космоса подключились все образовательные организации. Занятия, уроки и классные часы прошли в разных форматах – с интерактивными технологиями, робототехникой и цифровыми инструментами. Такие мероприятия расширяют кругозор детей и формируют интерес к будущей профессии, в том числе в космонавтике, технологиях и инженерии», – сказал мэр города Братска Александр Дубровин.

В день открытия площадки в Лицее №2 прошла командная игра-путешествие по истории космонавтики. Школьники собирали модели первого искусственного спутника Земли, программировали роботов, управляли дронами и проводили биологические исследования.

Новые научные площадки появились в Белгородской, Липецкой, Смоленской областях, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. В Нарьян-Маре открыли площадку на тему «Метеорология и природа». Установленные на ней малые архитектурные формы знакомят с фауной Ненецкого АО.

На сегодняшний день в 33 регионах страны открыли 86 научных детских площадок.

Согласно целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», до 2030 года благоустроят ещё не менее 30 тыс. территорий и реализуют не менее 1,6 тыс. концепций-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.