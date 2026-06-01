Пашинян заразился мыслью о членстве в ЕС: узнать мнение народа он не хочет

Пашинян считает нелогичным проводить референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС/ Фото: REUTERS.

У древних римлян был такой бог – двуликий Янус. У армян имеется его своеобразная современная реинкарнация в виде нынешнего главы правительства – премьер-министра «двупопого» Никола Пашиняна. Целых два дня после совместного заявления глав государств-членов ЕАЭС о необходимости как можно более срочного проведения референдума о том, куда хочет Армения – в ЕС или оставаться в ЕАЭС, Пашинян молчал, как «рыба об лед». Он явно не ожидал такого шага на саммите ЕАЭС, и его застали врасплох. Тем более, что отвечать теперь ему предстояло не одному лидеру России Владимиру Путину, а сразу четырем президентам. И тут уже все не спишешь на то, что «Москва строит козни», «Россия лишает Армению права на выбор» и прочие отговорки, которые премьер Армении использует постоянно в последние годы, сваливая на Россию все, что вызывает недовольство населения.

Пашинян пытается усидеть сразу на двух стульях. Фото: REUTERS.

Но на носу уже в ближайшее воскресенье выборы в Армении, и затянувшееся молчание Пашиняна работает против него. От Пашиняна ждали ответа, и он его дал. Правда, все, кто рассчитывал на определенное и конкретное решение, снова были разочарованы. Никол Пашинян остался верен себе и своим намерением сидеть сразу на двух стульях, стараясь сохранить при этом равновесие. По его словам, Армения «продолжит спокойно, без споров, без нервов работать в ЕАЭС, потому что у страны в этом направлении еще есть потенциал, который в ближайшее время будет использован». В общем, сидеть на двух стульях, что невозможно сделать одной попой, но только не для Пашиняна. И это, как и говорил Пашинян, будет продолжаться до тех пор, пока позволят требования Евросоюза.

Заметьте, не ЕАЭС, а ЕС. Собственно говоря, уже по этим словам понятно, в какую сторону пускает армянские ветры премьер Пашинян. При этом, хоть и в завуалированной форме, проводить референдум, по крайней мере, на данном этапе он отказался, обосновав свое решение «логически».

- В какой момент произойдет этот референдум, это тоже важный вопрос. По крайней мере, до того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проведение какого-либо референдума нелогично, - заявил Никол.

В Армении в 2025 году приняли закон «О начале процесса вступления в Европейский союз» без всяких референдумов и даже опросов. Фото: Press Office of the Prime Minist/XinHua/Global Look Press

Какая-то совершенно извращенная логика у армянского премьер-министра. Следуя обычной, следует сначала узнать мнение народа, а потом идти по выбранной им дороге, добиваясь поставленной цели. По извращенной логике Пашиняна надо сначала побиться в дверь, а уже потом спрашивать население, хочет ли оно туда идти и иметь бледный вид, если оно туда не хочет. В общем, Никол запрягает телегу впереди лошади, объясняя, что это такая оригинальная армянская методика. А на самом деле просто лжет, прикрывая уже принятое решение. О чем свидетельствует, например, принятый в 2025 году в Армении закон «О начале процесса вступления в Европейский союз». Заметьте, без всяких референдумов и даже опросов.