Алину Загитову засняли с предполагаемым возлюбленным в Екатеринбурге

Алина Загитова вместе с неизвестным молодым человеком посетила поединок по боксу в Екатеринбурге Фото: Кадр видео.

Еще в мае 24-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию намекнула, что ее сердце не свободно. В соцсетях Алина поделилась снимком, сделанном в Диснейленде в Китае. На фото Загитова сидела на плечах у молодого человека, повернутого к камере спиной.

«Мы не афишируем, но и не скрываем», — так подписала снимок Алина.

«Счастливая, и это самое главное. Надеюсь, избранник достойный», «У тебя появился молодой человек? Если да, то очень рада!», «На чьих сильных плечах восседает наша Клеопатра?», — прокомментировали фото поклонники фигуристки.

Фото: социальные сети

А буквально вчера Загитову засняли в компании предполагаемого возлюбленного в Екатеринбурге. И в этот раз в кадр попал не только затылок, но и лицо. Вместе с приятным молодым человеком Алина посетила поединок по боксу Дмитрия Бивола и Михаэля Айфертора из Германии. После боя фигуристка и ее спутник поздравили Бивола с победой.

Ранее пользователи Сети предполагали, что фигуристка встречается с внуком главы Росгвардии, 18-летним Артемом Чечихиным. Однако, молодой человек на фото выглядит иначе и явно старше 18 лет. Впрочем, некоторые фолловеры предположили, что неизвестный может быть телохранителем Загитовой.

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