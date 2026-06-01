Новый поворот в деле о подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного: жена пророчила неприятности

Вдова Эрнста Неизвестного предупреждала о подделках на выставке. Фото: Виктор Великжанин/ИТАР-ТАСС

Вдова скульптора Анна Грэм предполагала возможный сюжет с подделками. Но к ней никто не прислушался.

- А я предупреждала... Из разных источников я поняла, что там подделки, и связалась с куратором выставки, - сообщила Анна Грэм Агентству городских новостей «Москва». - Не знаю, довел ли этот куратор до сведения кого-либо, пока Следственный комитет не взялся за это дело.

Скульптуры, оказавшиеся в центре скандала, поступили на выставку из частных коллекций.

- Похоже, производство подделок поставлено на широкую ногу, - сказала Анна Грэм. Она утверждает, что сертификаты на работы Эрнста Неизвестного может выдавать только она.

По словам Анны Грэм, дочь скульптора тоже выдает сертификаты, на что она не имеет права, потому что сертификаты могу выдавать только вдова как правообладатель. И вот эти сертификаты от дочери и являются поддельными.

- Там целая команда работает. Это намного глубже, чем просто подделки, обнаруженные на выставке, – сказала Анна Грэм.

Напомним суть скандально-криминальной истории: военнослужащий Максим Кошкарев стал фигурантом уголовного дела о подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного. По версии следствия, в 2020–2026 годах он в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам; сумма продаж составила не менее 90 млн руб. По делу прошли обыски, в том числе в Третьяковской галерее, в отношении 37 картин и 10 скульптур назначены экспертизы. Выставка Эрнста Неизвестного проходила в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 16 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года.