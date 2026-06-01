Взялись за людей в возрасте? МВД опровергло слухи о массовых проверках пожилых водителей

В МВД опровергли слухи о проверках пожилых водителей. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый день лета – 1 июня – День защиты детей. А еще – точка отсчета ряда новых правил и требований, вступающих в силу. Среди которых – как стали пугать в интернете – массовые рейды сотрудников ГАИ, направленные на проверку пожилых водителей.

История, кстати, не новая. На протяжении всего прошлого года на разных уровнях активно обсуждалось – нужен ли дополнительный контроль за гражданами старше 60 лет, которые садятся за руль? Например – более строгое медицинское обследование. И чтобы проводилось оно чаще, а не раз в 10 лет, как полагается при замене водительского удостоверения.

- Когда в ноябре принималась Стратегия по развитию безопасности на дорогах на период 2030-2036 годов, это вопрос был одним из самых обсуждаемых и острых, - вспоминает автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто. – Как и, например, вопрос о дополнительном контроле за праворульными автомобилями. И в финальную Стратегию ни один из них не вошел. Если по поводу правого руля еще будет отдельное исследование – на тему, действительно ли они представляют дополнительную опасность, то вопрос об усиленном контроле за здоровьем водителей в категории «60 плюс», либо о каких-то ограничениях для этих граждан в плане вождения автомобиля, сейчас не стоит. Из финальной версии Стратегии его убрали.

Да и не очень понятно – что именно сотрудники ГАИ могли бы проверить в ходе подобного рейда? Показатели давления и температуры тела? Которые – при отклонении от нормы – послужили бы поводом выписать штраф или отстранить от управления автомобилем? Глупость же! Неудивительно, что МВД поспешило выступить с официальным опровержением.

- Распространяемая в интернете информация о том, что ГАИ начнет массовые проверки пожилых водителей с 1 июня, не соответствует действительности, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации.