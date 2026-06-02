Миссия выполнима: Как современные студенты совмещают учебу и родительство

С рождением дочери Мирославы Анастасия и Илья задумались о собственном жилье. Фото: Личный архив героя публикации.

В прошлом году в России на законодательном уровне закрепили понятие «студенческая семья». Это супружеская пара или один родитель в возрасте до 35 лет, который (или которые) является студентом, курсантом, аспирантом, ординатором, адъюнктом или ассистентом-стажером. Для помощи таким семьям в национальном проекте «Семья» предусмотрены разнообразные меры поддержки - как в виде выплат, так и в формате практической помощи.

МОЖНО ЗАДУМАТЬСЯ О СОБСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ

При поддержке нацпроекта «Семья» в 41 субъекте России действуют дополнительные региональные меры поддержки. В Рязанской области, к примеру, молодым родителям помогают с арендой жилья (см. «На заметку»).

- С Ильей мы познакомились в университете, сейчас оба учимся: я - в ординатуре, он заканчивает 6-й курс факультета педиатрии Рязанского государственного медуниверситета имени И. П. Павлова, - рассказывает 25-летняя Анастасия Белова. - Снимаем квартиру - это 25 тысяч рублей ежемесячно. Мы пока не работаем, нам помогают родители. Компенсация аренды жилья в нашем случае составила «минус» 10 тысяч рублей ежемесячно. Это существенная экономия.

Молодая мама рассказывает: через Координационный центр поддержки студенческих семей в вузе она оформила выплаты от университета, там же ей рассказали, какими еще мерами поддержки можно воспользоваться и какие документы для этого нужны. Их она подала через МФЦ.

Кроме денежной поддержки студенческих семей Рязанский медуниверситет создал комфортные условия для молодых мам и пап внутри своих стен: там открылась комната матери и ребенка. Это пространство, где малыша можно покормить и переодеть.

В университетах страны также открывают и группы кратковременного пребывания, где детей можно оставить под присмотром квалифицированного специалиста в безопасном пространстве с игрушками и детской мебелью.

Всего по России комфортные условия для молодых родителей-студентов обустроили уже 240 вузов, в которых открыто более 330 детских комнат. Ожидается, что к 2030 году число таких пространств вырастет до 1000.

- Да, подобные комнаты и группы наверняка очень облегчат жизнь молодым семьям, - оценила новшество Анастасия Белова. - Нам воспользоваться подобными услугами пока не удалось, потому что во время учебы в ординатуре пары проходят не в стенах университета, а в разных больницах города. Нам помогала свекровь. Светлана Николаевна оставалась с Мирославой, а я приезжала домой в перерывах, чтобы покормить малышку.

Сейчас молодая семья привыкает к новому статусу - родителей - и мечтает о собственном жилье. Поэтому материнский капитал и часть выплат планируют направить на то, чтобы позже воплотить свою мечту в реальность.

НА ЗАМЕТКУ

Компенсация части стоимости аренды жилья введена в ряде регионов для молодых семей. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо учесть следующие условия:

• российское гражданство супругов;

• возраст - до 35 лет (включительно);

• ребенок родился 1 января 2025 года и позже;

• регистрация в регионе получения меры поддержки, съемное жилье должно находиться в том же регионе;

• отсутствие в собственности семьи другого жилья в том же населенном пункте.

Подать заявление можно лично в МФЦ и онлайн на портале региональных «Госуслуг». При рождении первенца компенсируется 50% арендной стоимости жилья, при появлении второго или последующего ребенка - 75%. Предельная сумма компенсации может отличаться в зависимости от региона.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ОТЛОЖИЛА НА ОБУЧЕНИЕ СЫНА

Анастасии Горяиновой 19 лет, она из небольшого поселка Поныри Курской области, а учится в Орле - это примерно 100 км от родного дома. Анастасия - студентка третьего курса Орловского филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения. А еще мама четырехмесячного красавца Артемия.

Анастасия Горяинова с гордостью следит за успехами сына Арсения, не бросая учебу. Фото: Личный архив героя публикации.

- Академический отпуск я брала на последние месяцы беременности и роды, сейчас уже вернулась на учебу. Мне очень помогает мама - Анна Евгеньевна, не знаю, что бы я без нее делала, - признается молодая мама. - В понедельник утром я уезжаю на учебу и до четверга живу в Орле, в общежитии. Домой в Поныри возвращаюсь в четверг вечером.

Артемий уже держит головку, агукает, пытается сесть сам и улыбается так, что самый хмурый день вдруг становится солнечным. Чтобы Анастасия не пропустила ни один успех малыша, когда она на учебе, Анна Евгеньевна присылает ей фото и видео.

Помощь от государства пришлась очень кстати.

- Я получила единовременную выплату при постановке на учет на раннем сроке беременности - 100 тысяч рублей, еще одну, которую выдают при рождении ребенка в студенческой семье, - 200 тысяч рублей, плюс материнский капитал более 700 тысяч рублей и материальную помощь от вуза, - перечисляет Анастасия Горяинова. - Оформила быстро: в соцзащите по телефону узнала, какие документы нужны, подала их через МФЦ. На выплаты купила все самое необходимое для малыша, а материнский капитал пока отложила - в будущем я бы хотела его направить на обучение сына.

КОНКРЕТНО

- Единовременная выплата студенткам очного отделения при постановке на учет в медицинской организации на раннем сроке беременности начисляется при соблюдении нескольких условий. Во-первых, гражданство РФ и постоянное проживание в том регионе, где предоставляется выплата. Во-вторых, девушка обучается в техникуме, колледже или вузе на очном отделении. И, в-третьих, на учет по беременности в медорганизации нужно встать до 12-й недели. Узнать подробнее о выплате и подать заявление на ее получение можно в отделении соцзащиты населения или на региональном портале «Госуслуги». Размер выплаты в зависимости от региона варьируется от 100 до 200 тысяч рублей.

- Единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье назначается, если ребенок родился не ранее 1 января 2026 года на территории региона, где она предоставляется. Для ее получения также есть условия. Первое - гражданство РФ у супругов. Второе: возраст родителей - не более 35 лет включительно на дату рождения ребенка. Третье - оба супруга или единственный родитель обучаются на очной или очно-заочной форме среднего или высшего образования. Узнать подробности и подать заявление можно в МФЦ или органах соцзащиты по месту жительства. Сделать это необходимо не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Размер выплаты составляет не менее 200 тысяч рублей.