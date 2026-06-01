В России прошли курсы для детей по защите от кибермошенников

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У «Движения Первых» есть «Школы КиберБезопасности Движения Первых». На ее базе 30 мая эксперты Билайн прочитали интерактивные лекции на тему «Как не попасть на удочку телефонных мошенников». Мероприятие прошло в «Кибердоме» в рамках Дня технологий в кластере «Ломоносов» (Москва).

После выступления ребята могли сыграть в онлайн-викторину. В ней предлагалось ответить на десять вопросов по кибербезопасности. Трое школьников, которые быстрее всех дали максимальное число верных ответов, получили поощрительные призы.

Также с 30 мая по 1 июня на ВДНХ и во всех регионах России прошел пятый Международный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых». Событие собрало 250 тысяч участников. На мероприятии провели интерактивный мастер-класс по борьбе с мошенниками. Руководитель направления по антифроду Билайна Светлана Целик в формате живого диалога и практических заданий рассказала детям и подросткам, как распознавать уловки злоумышленников, защищать свои аккаунты и персональные данные.

— Дети сегодня — самые активные пользователи цифровых сервисов, но часто наименее защищенные. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, и наша задача — не просто предупредить, а на понятных примерах научить ребенка правильно реагировать на угрозы. Просвещение в сфере кибербезопасности так же важно, как правила дорожного движения, — рассказала Светлана Целик.

В пресс-службе Движения Первых добавили, что с начала года в школах кибербезопасности по стране провели свыше 1000 практических мероприятий.