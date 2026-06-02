Наука как магнит: почему вузы становятся местом притяжения молодежи

Исследования позволят создавать виды новых растений - более урожайные и устойчивые к неблагоприятным условиям. Фото: dalgau.ru.

КУРС НА ПРОГРЕСС

Представьте себе университет, где проекты реализуют в высокотехнологичных лабораториях, а обычная курсовая работа со временем превращается в патент на изобретение. Трансформировать десятки российских вузов в центры притяжения для самых талантливых умов - одна из задач программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас в этой программе участвует 141 вуз. Заниматься наукой буквально с первого курса и создавать технологии - от точной диагностики в поликлинике до новых скоростных поездов - студентам и молодым ученым помогают гранты.

Высокотехнологичные лаборатории в вузах дают все необходимое для развития молодых ученых и науки в целом. Фото: dalgau.ru.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ОБЕСПЕЧАТ ИННОВАЦИИ

В Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК) работает Лаборатория биомеханики и функциональных возможностей человека. Ее цель - помочь человеку стать сильнее и здоровее в любом возрасте.

Для этого с помощью специального оборудования сканируют сердце и сосуды, замечают двигательные нарушения и излишнюю нагрузку на позвоночник, оценивают биопотенциал мышц, резервы организма, уровень стресса, утомления и даже психоэмоциональное состояние человека при разных нагрузках. Приборы также выявляют дефицит микроэлементов. Исходя из полученных данных можно составить рекомендации по питанию и тренировкам.

В прошлом году в лаборатории ДВГАФК разработали портативный датчик, который в реальном времени помогает бегунам исправлять распространенную ошибку - избыточное вертикальное ускорение, это когда человек подпрыгивает при движении. Датчик крепится на поясе и, если положение тела неправильное, подает звуковой сигнал. Так спортсмен может на уровне мышечной памяти закрепить физиологически верную технику бега.

- Главный принцип нашей работы - биологическая обратная связь: человек по приборам видит, что делает его тело, и может скорректировать свои действия, - пояснил проректор по научноисследовательской работе ДВГАФК Дмитрий Жевтун. - Среди наших клиентов есть начинающие и профессиональные спортсмены, которым важно зафиксировать прогресс и подобрать оптимальные нагрузки. Детям и подросткам мы часто даем рекомендации, в каком виде спорта они могли бы преуспеть. А участники программ долголетия за одну диагностику получают подробное описание состояния организма с рекомендациями по улучшению здоровья.

ГЕНЕТИКА ПОВЫСИТ УРОЖАЙНОСТЬ

В Амурской области тоже заботятся об улучшении здоровья, только не человека, а растений. В Дальневосточном государственном аграрном университете открылась научно-исследовательская лаборатория «Молекулярногенетические исследования растений».

Фото: dalgau.ru.

Здесь используют инструменты маркер-опосредованной селекции для яровых ячменя и пшеницы, а также сои. Ученые выявляют хозяйственно-ценные признаки этих культур, чтобы точно подбирать родительские формы и создавать новые сорта с заданными характеристиками.

- В реестре селекционных достижений 26 сортов, созданных традиционными методами селекции. В числе таких культур - яровая мягкая пшеница, яровой ячмень, плодово-ягодные. Классическая селекция позволила создать большой генофонд сортов и сортообразцов. Но это долгий путь, в среднем он занимает 15 лет. Мы работаем над тем, чтобы сократить срок в два-три раза. Для этого используем маркерассоциированную селекцию - с помощью молекулярных маркеров идентифицируем и отбираем образцы с нужными генетическими характеристиками. Этот же метод поможет выводить сорта под запрос сельского хозяйства и быстро внедрять их в производство, - объяснила главный научный сотрудник НИЛ «Молекулярно-генетические исследования растений» Елена Семенова.

Лаборатория объединила ученых, студентов и представителей агропромышленного комплекса. Вместе они пытаются добиться повышения урожайности сельхозкультур - выводят сорта, устойчивые к болезням и неблагоприятным факторам.

- С помощью инструментов молекулярной селекции мы уже выделили ген скороспелости в сое, получили гибридные сорта, которые его содержат, и создали базу данных генотипов с информацией о 200 разных образцах, - рассказала о первых результатах Елена Семенова. - Такие же базы данных сейчас создаются для яровых ячменя и пшеницы. Работа ведется вместе с агровузами и научными учреждениями. Это часть формирования федеральной платформы. Базы помогут выявить генотипы с лучшей урожайностью, качеством семян и устойчивостью к болезням. Такая информация будет крайне полезна не только ученым, но и фермерам. Ну а мы на основании этих данных разработаем схемы по отбору и скрещиванию образцов с наиболее полезными свойствами.

НЕТ ПРЕДЕЛА ВЫСОТЕ

В Нижегородском государственном архитектурностроительном университете (ННГАСУ) сначала появился трехэтажный арт-объект в виде строительных лесов, а затем - площадка, на которой студентов учат возводить эти леса. Место называется «Инновационная площадка по изучению устройств импортонезависимых высотных конструкций для зданий и сооружений».

- На объекте размещены QR-коды, перейдя по которым можно изучить особенности креплений, которые там используются. «Он появился у нас не просто так», - сообщил начальник Центра внешних коммуникаций ННГАСУ Илья Реушкин. - Леса - важная часть строительства, без которой не обходится, наверное, ни одно здание.

Таким образом, вместе с индустриальным партнером университет создал центр практической подготовки не только учащихся вуза, но и студентов колледжа ННГАСУ, которые учатся на строителей.

Объект детально копирует стройплощадку, включая полный набор оборудования. Здесь все сделано для того, чтобы студенты могли отрабатывать уже известные методики, а также придумывать и тестировать что-то новое. И делать это в безопасной, но максимально приближенной к реальности среде.

Программа «Приоритет-2030» вовлекает все больше вузов в процесс создания научно-технологических центров страны. Именно они обеспечат ускоренное развитие и внедрение инноваций в разные сферы жизни.