Украинский инвестбанкир предрёк мультикультурное будущее Незалежной: "У нас будет больше иностранцев, чем украинцев, даже с другой религией и другим цветом кожи". Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

У командования ВСУ новая головная боль, которую породила политика украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского и его команды. ВСУшники в открытую грозят командованию массовым дезертирством из-за того, что на Украину в массовых товарных количествах стали поступать мигранты, которые уже начали замещать для местных Оксан угнанных на фронт Тарасов. Об этом заявил нацист Максим Жорин, который является замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ (бывший "Азов", признанный в РФ запрещенной террористической организацией). Напомним, у Зеленского хотят заместить «выпавших» с рабочих мест в армию украинцев мигрантами из Индии, Бангладеш, Пакистана и других не менее экзотических стран.

Украинский нацист, замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин. Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сколько ситуаций будет, где будут сталкиваться абсолютно разные культуры, которые по-разному видят обычные вещи, которые по-разному видят быт, в котором они существуют, которые по-разному видят даже нормы гигиены, в которых они живут, задается вопросом нацист Жорин, прогнозирующий всплеск насилия между украинцами и мигрантами и резкий всплеск дезертирства из армии, поскольку военные ринутся на разборки с мигрантами.

И это уже есть. В разных городах уже фиксируются стычки между местными и мигрантами, причем, что интересно, украинская полиция, как правило, встает в ходе этих конфликтов на сторону приезжих.

Между тем, далеко не все на Украине относятся к этой проблеме настолько трепетно.

- У нас будет больше иностранцев, чем украинцев, даже с другой религией и другим цветом кожи. И в этом нет проблемы, если это не раздувается российской пропагандой. В Украине будут рождаться метисы. Посмотрите на Лондон, где уже давно всё смешалось», – заявил украинский инвестбанкир Сергей Фурса, Населенность Украины метисами прогнозировал ранее и глава Офиса миграционной политики Воскобойник.

- Мы выиграем одну войну, у россиян, а проиграем на демографическом уровне другую войну, - предполагает офицер командования штурмовых войск ВСУ Ярославский, утверждая, что через 30 лет на одного украинского школьника будет 6 индусских детей. И ошибается он только про одно – у России они ничего не выиграют.

Митинг недовольных притоком мигрантов националистов в центре Киева, 23 мая 2026 г. Фото: REUTERS.

Сколько уже мигрантов на Украине, сейчас толком никто не скажет. Они проникают как легальными маршрутами, так и нелегальными способами. При этом, качество новых ресурсов оставляет желать лучшего. Из Индии прибывают представители преимущественно самых низших каст, не отягощенные привычками соблюдать требования гигиены, больные, в том числе и ВИЧ, и даже попросту неграмотные. Более квалифицированные кадры из этих стран предпочитают трудиться в Израиле и странах Персидского залива за более солидные зарплаты, и их в Незалежную гривнами не зазвать. Правда, даже эти мигранты тоже совсем не дураки – их никаким калачом не заманишь в прифронтовые регионы Украины.

- Трудовые мигранты не хотят ехать на работу в Харьковскую область даже за 44 тыс. грн., — заявил глава Службы восстановления инфраструктуры Украины Алексеев. Что, впрочем, не исключает, что их завезут пачками в Центральную и Западную Украину. Ведь нынешняя потребность в трудовых ресурсах на Украине требует завоза не менее 4,5 миллиона человек. При этом, как подсчитали на Украине, политика Зеленского приведет к тому, что уже к 2030 году в стране останется не более 13,7 млн человек, а к 2035-му – всего 7 миллионов. Соответственно, вырастет и потребность в трудовых мигрантах. И тогда действительно число мигрантов превысит количество коренных жителей. А Украина станет прирастать впредь метисами.