На фестивале «Земля снежного барса» в Горно-Алтайске прошел парад ирбисов Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ставшем уже традиционным фестивале «Земля снежного барса» в Горно-Алтайске прошел самый массовый за время существования парад ирбисов. Дети из разных уголков республики Алтай подготовили костюмированное шествие в барсиных образах и творческие номера-презентации. Участвовали сотни ребят - от школьников до совсем маленьких «котят», которых мамы выносили на руках. Самые креативные получили призы (а главный – купон на 150 тысяч в магазин электроники), а все без исключения – мороженое. На главной площади раздали три тысячи порций, что оказалось очень кстати – день был солнечным как по заказу.

Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из главных организаторов фестиваля – опять же традиционно – стала Межрегиональная ассоциация по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», которая уже несколько лет делает все возможное, чтобы самого неуловимого и красивого зверя стало больше не только в России, но и во всем мире.

Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель попечительского совета ассоциации Али Узденов подчеркнул значимость подобных праздников – это значит, что у снежного барса появляется все больше друзей, а у природы – защитников.

Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В России сейчас обитают около 90 ирбисов. И большая часть живет именно в республике Алтай. Спасибо вам за это! – сказал Али Муссаевич. – Снежный барс – самый загадочный, красивый и миролюбивый зверь. И – к сожалению – один из самых редких. И наша задача сделать все, чтобы он перестал быть исчезающим видом.

Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСЕХ ПОИМЕННО

Фестиваль состоялся благодаря Межрегиональной ассоциации по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», компании «Эвалар», VK Добро, Cosmos Collection Altay Resort и при поддержке Сайлюгемского национального парка, Правительства Республики Алтай, Администрации города Горно-Алтайска, фонда «Живая природа и мир».

Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП