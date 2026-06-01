«Дом сердца»: за 70 лет в центре имени Бакулева прооперировано более 235 тысяч человек

В операционной Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1957 году мир завороженно следил за первым искусственным спутником Земли. А в Москве небольшая группа врачей начинала штурмовать «внутренний космос» — человеческое сердце. В марте 1956-го академик Александр Николаевич Бакулев создал Институт грудной хирургии на базе 1-й Градской больницы. Тогда это было всего 50 коек, но уже за первый год удалось провести 250 операций. Никто в те годы не мог представить, что из одной клиники вырастет легендарный «Дом сердца», который сегодня знают не только в России, но и во всем мире. 70 лет спустя Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева отмечает юбилей и проводит 29-ю Ежегодную научную сессию и Всероссийскую конференцию молодых ученых.

1955 год. Советский ученый-хирург, президент Академии медицинских наук СССР Александр Николаевич Бакулев (справа) во время осмотра больных вместе с участниками XXVI съезда хирургов. Фото: Александр Батанов, Лев Портер/ТАСС

В 1966 году институт возглавил Владимир Иванович Бураковский. Как вспоминают сегодня ветераны Центра, это была настоящая эпоха романтиков. Врачи искренне верили: если очень захотеть и работать на пределе, можно спасти практически любое сердце.

Уже к своему десятилетию институт выполнил 1300 операций при врожденных пороках сердца, 600 из них — в условиях искусственного кровообращения. Цифры, за которыми стояли спасенные жизни в то время, когда кардиохирургия еще только «училась ходить».

В 1967 году в Центре Юрий Петросян провел первую в Советском Союзе эндоваскулярную операцию. Вместо того чтобы делать большой разрез и останавливать сердце, врач через небольшой прокол в сосуде на бедре подводит тонкий катетер прямо к проблемному месту внутри сердца или сосудов.

А уже через два года, в 1969 году, была первая в Советском Союзе операция на сердце в условиях гипербарической оксигенации. Пациента и хирургическую бригаду отправили в специальную барокамеру, где давление воздуха повышали, и пациент дышал чистым кислородом. Так кровь насыщалась кислородом в разы лучше, что давало хирургам больше времени на сложную работу с остановленным сердцем и значительно снижало риски. По тем временам это было настоящее космическое достижение в медицине.

— От основателя Центра — великого хирурга, академика Александра Николаевича Бакулева — и до сегодняшнего дня коллектив хранит и приумножает лучшие традиции отечественной школы сердечно-сосудистой хирургии, которая по праву считается одной из сильнейших в мире, — подчеркнула на юбилейной сессии в Центре имени Бакулева Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Во время проведения операции на сердце в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1994 году эстафету принял ученик Бураковского — Лео Антонович Бокерия. Ему предстояло построить новый корпус на Рублевском шоссе, собрать команду и вывести центр в число мировых лидеров. Именно тогда активно развивались лечение аритмий, эндоваскулярные технологии, 3D-диагностика. Центр стал флагманом и «сердечным законодателем» страны.

В 2019 году Центр возглавила Елена Зеликовна Голухова — кардиолог, ученица Бокерии, прошедшая в этих стенах весь профессиональный путь.

2020 год стал серьезным испытанием. За 14 дней институт на Ленинском проспекте полностью перепрофилировали в ковидный госпиталь. Врачи работали в красной зоне.

В одном из интервью Лео Бокерия сказал, что за время его практики отечественная сердечно-сосудистая хирургия шагнула вперед настолько, что сейчас мы, образно говоря, находимся на Марсе.

Сегодня Центр имени Бакулева — это мощный современный комплекс. Открыты пять новых операционных: эндоваскулярных, гибридных, торакоскопических, электрофизиологических. Активно развиваются операции через мини-разрезы на работающем сердце без искусственного кровообращения. Появился уникальный двухэнергетический компьютерный томограф.

Комплекс зданий Научного центра сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) им. Бакулева. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В лабораториях налажено собственное инновационное производство, это искусственные сосуды, гомографты (биологические трансплантаты, взятые от других людей), хирургический клей, клапаны.

— За 70 лет в Центре прооперировано более 235 тысяч человек. Из них свыше 138 тысяч — на открытом сердце с применением искусственного кровообращения, — подчеркнула Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.

— На базе Центра идет создание нового обсерваторного комплекса, который фактически даст новые возможности для диагностики заболеваний, — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Ежегодно Центр пропускает 65 000 человек через консультативно-диагностическое подразделение и более 25 000 пациентов — через стационарное отделение. 17 500 пациентов получают хирургическое лечение, и 5 000 пациентов — это операции на открытом сердце. Мы видим и значительный прирост вмешательств в сфере сердечно-сосудистой хирургии, особенно малоинвазивных с сосудистым доступом. Только за последние пять лет их количество выросло более чем на 60%.

За 70 лет в Центре Бакулева прооперировано более 235 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Говоря о результатах, министр отметил снижение показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — порядка 23% за последние 6 лет в целом по стране.

— Это, безусловно, заслуга и сотрудников Центра, поскольку именно методическое сопровождение, формирование более 40 клинических рекомендаций, которые сегодня действуют в стране, позволяют оказывать качественную медицинскую помощь, — сказал Михаил Мурашко.

Особая задача — спасение детских жизней. В 2025 году хирургическую помощь получили более 970 маленьких пациентов, тысячи проходят реабилитацию. Дети, которым в раннем возрасте сделали сложнейшие операции, сегодня играют в футбол.

2023 год, на футбольной поляне - товарищеский матч между врачами и пациентами Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Н. А. Бакулева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Вы — настоящие защитники детей, защитники их здоровья, — подчеркнула Валентина Матвиенко, отметив, что конференция проходит в Международный день защиты детей.

— И, конечно, хирургические вмешательства в период новорожденности — самые уникальные, — сказал Михаил Мурашко.

В 2025 году в Центре Бакулева хирургическую помощь получили более 970 маленьких пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр остается международной площадкой. Сюда приезжают учиться врачи со всей России и из-за рубежа. Более 400 ординаторов и аспирантов ежегодно. Проходят тысячи телемедицинских консультаций, в том числе интраоперационных, когда консилиум врачей работает прямо во время операции.

— За последние 6 лет количество телемедицинских консультаций федеральных центров увеличилось в 70 раз, — сказал Михаил Мурашко.

Конкурс молодых ученых «Влюбленные в сердце» и современный симуляционный центр помогают растить новое поколение врачей и ученых — медиков.

70 лет полета. И полет, как говорят в Центре, нормальный.

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