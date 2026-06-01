Изобилие ягод и прогулки: россияне рассказали, что для них значит лето

53% опрошенных россиян заявили, что лето – это изобилие фруктов и ягод Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот и наступило долгожданное лето: солнце, море, дача, ягоды. Многие ждут этих теплых дней весь год и строят богатые планы. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, что для россиян значит лето. Большинство заявили, что для них в первую очередь, это свежие фрукты, овощи, изобилие ягод и натуральных продуктов. Целых 53% респондентов проголосовали за этот вариант.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Участники исследования заявили, что летом стараются есть как можно больше свежих продуктов, выбираются за фруктами и ягодами на рынки. Другие и вовсе выращивают свое на огороде или ходят за дикими ягодами в лес, собирают чернику, землянику, клюкву.

Еще 38% опрошенных говорят, что для них лето – это долгие, теплые вечера, яркие закаты, неспешные прогулки.

32% опрошенных россиян заявили, что для них лето – это обязательно поездка на море. Респонденты признались, что не представляют отпуск без большой воды. Так хорошо поваляться на песочке, погреться на солнце и искупаться в соленой воде. Это и есть настоящее лето!

Ровно столько же россиян говорят, что лето – это дача и огород. Они не представляют лето без грядок, своих огурчиков и помидорчиков, яблок и груш, свежего воздуха, посиделок всей семьей или в компании соседей.

24% опрошенных говорят, что лето – это шашлыки и пикники. Так здорово, когда есть возможность посидеть на улице, накрыть стол прямо на свежем воздухе, отдохнуть в беседке или и вовсе расстелить покрывало на свежей травке.

7% россиян заявили, что лето всегда проводят активно, поэтому теплое время года ассоциируется у них с концертами, фестивалями, ярмарками и другими развлекательными мероприятиями.

Оставшиеся 7% выбрали вариант «Другое». Нашлись и те, кто лето не любит, для них – это сезон жары, надоедливых насекомых и отключение горячей воды.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 800 человек.