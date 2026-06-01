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В мире1 июня 2026 15:06

Иран прервал переговоры с США: кто сорвал урегулирование конфликта

Удары Израиля по Ливану сорвали американо-иранский диалог
Мария БЕРК
Израиль вновь ударил по Ливану, и Иран остановил переговоры с США

Израиль вновь ударил по Ливану, и Иран остановил переговоры с США

Фото: REUTERS.

Иран прекратил переговорный процесс с США. Причиной стали продолжающиеся удары Израиля по Ливану. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Тегеран выступает за вывод войск ЦАХАЛ из оккупированных южных районов Ливана и прекращение боевых действий. Иранские власти дали понять, что до тех пор, пока это условие не будет выполнено, ни о каких переговоров с Вашингтоном не может быть и речи.

«Нарушение на одном фронте - это нарушение перемирия на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения», - заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ситуация в регионе обострилась после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным пригородам Бейрута - району Дахия, который называют оплотом «Хезболлы». Израиль обвиняет ливанскую группировку в систематических нарушениях режима прекращения огня. В ответ «Хезболла» усилила обстрелы северных районов Израиля.

Кроме того, в минувшие выходные американские военные нанесли удар по иранской ПВО, наземной станции управления и двум беспилотникам, которые якобы угрожали морским судам. Поводом стало сбитие американского БПЛА над международными водами.

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал американскую авиабазу в Кувейте. По данным Reuters, были перехвачены две иранские баллистические ракеты. Никто из персонала базы не пострадал.

Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным пригородам Бейрута

Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным пригородам Бейрута

Фото: REUTERS.

ЛИВАНСКИЙ КАПКАН

Решение Тегерана приостановить переговоры стало серьезным ударом по и без того хрупким усилиям по урегулированию ближневосточного конфликта, который длится уже более трех месяцев. За это время более миллиона человек в Ливане стали вынужденными переселенцами.

На этом фоне в Иране вновь заговорили о жестких ответных мерах. Среди них - не только возобновление полной блокировки Ормуза, но и взятие под контроль друго важного пролива - Баб-эль-Мандебского, ведущего в Красное море и далее к Суэцкому каналу. Эти заявления сразу отразились на мировых ценах - нефть марки Brent подорожала более чем на 3%, превысив отметку в 96 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на новости из Ирана. Накануне в своем посте он написал, что Иран «действительно хочет заключить сделку», и призвал критиков: «расслабьтесь - все закончится хорошо». Однако иранские официальные лица жалуются на постоянно меняющуюся позицию Вашингтона и противоречивые сигналы.

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Вашингтон выступает за постепенную деэскалацию боевых действий в Ливане: предлагается, чтобы сначала «Хезболла» прекратила огонь по северу Израиля, а Тель-Авив воздержался от ударов по Бейруту. Однако спикер ливанского парламента Набих Берри заявил о необходимости всеобъемлющего прекращения огня, а не о поэтапном подходе.

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