В Орловской области опровергли сообщения о мобилизации с 1 июня

Видео о мобилизации оказалось фейком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Орловской области заявил о том, что с 1 июня стартовала новая мобилизационная кампания. Видео с сообщением от главы региона начало распространяться в социальных сетях. В ролике глава области Андрей Клычков сообщает о рассылке повесток и применении мер ответственности за уклонение от службы. «Комсомольская правда» выяснила, откуда взялись эти кадры. Проверка сообщения проводилась «Комсомольской правдой» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

В пресс-службе правительства Орловской области подчеркнули, что Андрей Клычков не делал подобных заявлений:

- В фейковом видео глава региона сообщает об объявлении мобилизации и рассылке повесток, а также о применении мер ответственности за уклонение от службы.

Как оказалось, за основу было взято настоящие видео. Авторы даже не применяли нейросети. Оригинал был опубликован 25 сентября 2022 года, когда в стране объявили частичную мобилизацию. Клычков говорит о том, что начнут рассылать повестки по отдельным военно-учетным специальностям для обеспечения всех задач, поставленных Президентом. После получения необходимо явиться в военкомат. Также говорит о возможности добровольной службы. И призывает, в случае появления вопросов, обращаться на телефоны горячих линий.

Но в этом видео нет речи о мобилизационной кампании 1 июня 2026 года, то есть для создания фейка использовали архивную запись.

Сообщество «Антифейк | Орловская область» тоже назвало видео подделкой и объяснило, почему это опасно:

- Чем опасен фейк — создание социальной напряжённости среди жителей и дискредитация органов власти.

По данным проверки, фейк активно распространяли через сети ботов и фейковые аккаунты. Часть таких страниц уже удалена. Один из аккаунтов ранее уже замечался в распространении ложной информации. Несмотря на информационную атаку слухов, сам Андрей Клычков дал разъяснения по реальным задачам региональной системы мобилизационного резерва. Речь идёт о наборе в мобилизационный людской резерв Орловской области — добровольном контракте с Министерством обороны РФ.

По условиям такого контракта человек сохраняет свою гражданскую работу, но становится резервистом: обязан участвовать в сборах и может быть призван на службу при необходимости. Власти подчёркивают, что приоритетные задачи резервистов в регионе — формирование мобильных групп для реагирования на возможные атаки беспилотных летательных аппаратов и охрана стратегических объектов. И важный момент: эти задачи выполняются только на территории Орловской области.- Наша общая задача – защитить страну, своих близких, женщин и детей. Подобные формирования уже долгое время функционируют в соседних регионах, теперь пришло время и орловским патриотам самостоятельно стать на защиту родного края, - прокомментировал Андрей Клычков.