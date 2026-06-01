Транспортный рывок Поморья

Александр Цыбулький (справа) рассказал Андрею Никитину о масштабе перемен в транспортной сфере Архангельской области. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

В правительстве Архангельской области состоялась рабочая встреча министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина и губернатора региона Александра Цыбульского.

Руководитель субъекта федерации представил главе минтранса детальный доклад о том, каких результатов удалось достичь в сфере дорожного хозяйства и пассажирских перевозок за время действия национальных проектов и народной программы «Единой России», а также обозначил главные ориентиры на ближайшую перспективу.

Ремонт и строительство автомобильных дорог и мостов

Александр Цыбульский подчеркнул, что за последние несколько лет регион совершил качественный рывок в дорожном строительстве и ремонте. По его словам, для столь протяжённой и климатически сложной области это имеет принципиальное значение. Ведь именно от состояния трасс, мостовых переходов, аэропортов, железнодорожных магистралей и общественного транспорта зависит связанность удалённых территорий, повседневный комфорт людей, устойчивость северных муниципалитетов и экономическая динамика.

Губернатор сообщил, что в нормативное состояние удалось привести в общей сложности 2040 километров автомобильных дорог. 1427 километров из них приходятся на региональную сеть общего пользования, где доля качественных покрытий выросла с 15 до 34 процентов, то есть увеличилась более чем вдвое. В границах Архангельской городской агломерации отремонтировано 190 километров, а нормативность местных дорог возросла с 40 до 86 процентов.

Александр Цыбульский: За последние несколько лет нам удалось добиться качественного продвижения в сфере дорожного строительства и ремонта. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Особый акцент в разговоре был сделан на опорной сети дорог и ключевых трассах, которые связывают между собой муниципальные образования, а следовательно, влияют на экономику и мобильность местных жителей. Ярким примером губернатор назвал региональную дорогу М-8 – Котлас. Эта артерия соединяет областной центр с Виноградовским, Верхнетоемским, Красноборским и Котласским округами, а также с городами Котлас и Коряжма. На данном направлении все гравийные участки в Верхнетоемском округе протяженностью почти сорок километров покрыты асфальтобетоном, плюс отремонтировано ещё 30 километров. В Красноборском округе за пять лет ремонт выполнен на 47 километрах трассы. Уже в 2026 году планируется завершить разработку проектной документации для строительства участка с 200-го по 215-й километр, который представляет собой обход Черевковских угоров.

Отдельной темой переговоров стало развитие маршрута Архангельск – Онега. Приведение этой дороги в нормативное состояние ведётся по прямому поручению главы государства. На сегодняшний день работы выполнены на протяжении свыше 66 километров. На оставшиеся отрезки уже готова проектная документация, а мероприятия включены в планы дорожной деятельности. На 2026–2027 годы запланирован перевод в асфальтобетон 25-километрового гравийного участка от Куртяево в сторону Кянды. Кроме того, как доложил глава региона, практически полностью отремонтирован участок от Архангельска до Белогорского, что обеспечило круглогодичный проезд к населённым пунктам, повысило безопасность движения и снизило расходы на содержание трассы. Единственный гравийный отрезок сохраняется в районе моста через реку Вождоромку. Реконструкция этого мостового перехода с подъездными путями стартовала в 2025 году и должна быть завершена уже в нынешнем году.

В период реализации национальных проектов в Архангельской области привели в порядок 65 мостовых сооружений общей протяжённостью 3,6 тысячи погонных метров. Одним из самых масштабных проектов стала реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины, который теперь надёжно связывает островную и материковую части Северодвинска. В крупных городах также реализован ряд значимых инициатив. В Архангельске построили участок Московского проспекта и реконструировали улицу Ленина. В Северодвинске появились улицы Северо-Западная (носящая теперь имя Николая Орлова) и Крымская. В 2026 году в областном центре планируется закончить строительство улицы Карпогорской. Также выполнен капремонт Краснофлотского моста, а капитальный ремонт Окружного шоссе в Архангельске находится на финишной прямой. В результате, количество полос там увеличили с двух до четырёх, а также обустроили безопасные развязки, установили освещение, отремонтировали железнодорожный переезд, и сейчас ведутся работы по переносу опоры электроснабжения.

Андрей Никитин (в центре) дал высокую оценку деятельности властей Поморья по модернизации транспортной инфраструктуры. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/Александра КОНЫЧЕВА.

Общественный транспорт

Серьёзное внимание в ходе переговоров было посвящено общественному транспорту. На сегодняшний день в регионе действует 80 межмуниципальных маршрутов. В Архангельской агломерации за последние годы на линию вышли 455 новых автобусов, и средний возраст парка здесь составляет менее трёх лет. Такого результата удалось достичь благодаря привлечению более 1,3 миллиарда рублей частных инвестиций и механизмам федеральной поддержки. В целом по области средний возраст автобусов снизился с 6,5 года в 2022 году до 4,9 года. За счёт федеральных ресурсов на сумму почти полмиллиарда рублей приобретены 64 новых автобуса для семи муниципальных образований. В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» доля подвижного состава не старше нормативного возраста в агломерации и городах с населением свыше 50 тысяч человек достигла 95,21 процента, а в целом по региону — 87,68 процента.

Развитие региональной авиации

Губернатор также доложил министру о развитии местной авиации. Пассажиропоток на внутрирегиональных линиях вырос с 20 до 30 тысяч человек в год. Второй Архангельский объединённый авиаотряд выполняет субсидируемые рейсы по 28 социально значимым маршрутам. Впервые за семь лет для региона закуплены два новых вертолёта, которые используются как для перевозки пассажиров, так и для выполнения санитарных задач. В Котласе и Вельске реконструировали взлётно-посадочные полосы, в Васьково обновлены перрон и здание аэровокзала, на Соловках реконструирован пассажирский терминал, а посадочная площадка стала полноценным аэродромом. Особое значение для Поморья имеет масштабная реконструкция аэропорта Архангельск имени Федора Абрамова. Столь масштабные работы осуществляются впервые за 43 года. Там обновили взлётно-посадочную полосу, установили современное светосигнальное и радионавигационное оборудование, открыли новый зал ожидания. С 2021 года аэропорт прочно входит в категорию «миллионников» и удерживает эту планку. В 2024 году за счёт собственных средств оператора аэродрома завершили строительство нового пассажирского павильона №2. Сейчас продолжается воплощение 2–4 этапов реконструкции за счёт федерального бюджета, что позволит полностью завершить проект и повысить уровень безопасности полётов.

Совершенствование железнодорожного сообщения

Не обошли вниманием и железнодорожное сообщение. За пять лет в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД» в Архангельскую область поступило семь составов рельсовых автобусов и более трёх десятков пассажирских вагонов на локомотивной тяге. Это позволило сократить средний возраст парка с 22 лет в 2020 году до 4,5 года в 2024-м. С 2020 года запущены новые пригородные маршруты из Архангельска в Северодвинск, Сию, Онегу и Карпогоры. Для сдерживания тарифов на пригородные перевозки регион за пять лет направил перевозчику субсидии на сумму более 3 миллиардов рублей. Особой популярностью у жителей региона пользуется экспресс-поезд Архангельск – Москва, курсирующий с мая 2023 года. Число его остановок на маршруте сделали минимальным, в результате время в пути сокращено с 22 до 17 часов.

За два года реконструировали железнодорожный мост в Архангельске, и теперь время его подъёма сокращено до 30 минут, а за навигацию он пропускает более 300 судов.

Подводя итог встречи, Александр Цыбульский подчеркнул, что область намерена продолжать работу по развитию всех видов транспортной инфраструктуры — автомобильной, авиационной, железнодорожной, а также общественного транспорта.

– Для такого протяженного северного региона, как Архангельская область, транспорт – это основа развития. Нам важно не просто строить и ремонтировать отдельные объекты, а формировать единую систему, которая обеспечивает связанность территорий, доступность услуг, развитие экономики и комфорт людей. В этой работе поддержка Министерства транспорта Российской Федерации имеет для нас принципиальное значение, – заявил губернатор.

Модернизация аэропорта «Архангельск»

В рамках рабочего визита Андрей Никитин вместе с Александром Цыбульским посетил аэропорт Архангельск имени Федора Абрамова. Внимание министра было сосредоточено на итогах выполненной реконструкции аэродромной инфраструктуры и дальнейших планах модернизации. Реконструкция стартовала в 2022 году по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». Ключевым этапом стало полное обновление взлётно-посадочной полосы, ремонт которой не делали 1983 года. Исполняющий обязанности гендиректора АО «Аэропорт Архангельск» Александр Дубинин рассказал, что была проведена реконструкция полосы длиной 2,5 километра и шириной 45 метров. 110 тысяч квадратных метров старого покрытия заменили на высокопрочный цементобетон, рассчитанный на эксплуатацию в течение 20 лет и более. Теперь аэропорт может принимать воздушные суда всех классов. Помимо этого, здесь реконструировали соединительную рулёжную дорожку, установили новые светосигнальные системы и современное радионавигационное оборудование, расчистили зону подходов на посадку. Руководитель аэропорта добавил, что смонтированное светосигнальное оборудование российского производства хорошо зарекомендовало себя и по светоотдаче, и по экономии электроэнергии.

Аэропорт Архангельска имеет стратегическое значение для транспортной доступности региона. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/Александра КОНЫЧЕВА.

Александр Цыбульский отметил, что реконструкция стала своевременным решением для развития воздушной авиации региона. Он подчеркнул, что получена современная инфраструктура, которая напрямую влияет на безопасность полётов, устойчивую транспортную доступность Поморья, развитие туризма, деловых связей и качество жизни людей.

Следующие этапы обновления будут воплощены в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов» нацпроекта «Эффективная транспортная система». На 2–4 этапах запланированы строительство аварийно-спасательной станции, реконструкция магистральной и трёх рулёжных дорожек, а также модернизация очистных сооружений. Андрей Никитин констатировал, что транспортный комплекс региона уверенно развивается, а руководство области решает поставленные Президентом задачи.

Реконструкция мостового перехода через Вождоромку

Кроме того, министр и губернатор побывали на объекте реконструкции мостового перехода через реку Вождоромка на трассе Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень. Эта дорога входит в опорную сеть региональных трасс и обеспечивает связь областного центра с Холмогорским, Пинежским, Мезенским и Лешуконским округами, где постоянно проживают почти сорок человек. Интенсивность движения здесь превышает 1700 автомобилей в сутки. Также здесь осуществляется пассажирское сообщение с Карпогорами, Пинегой, Мезенью и Лешуконским. Александр Цыбульский отметил, что для жителей этих округов и правобережья Северной Двины данная дорога является одной из ключевых транспортных артерий, от состояния которой зависят доступность медицинских, социальных и образовательных услуг, работа бизнеса, доставка товаров и развитие туризма, поэтому реконструкция моста — это не локальный проект, а часть большой работы по обеспечению устойчивой связанности региона.

Госконтракт на сумму почти 794 миллиона рублей между дорожным агентством «Архангельскавтодор» и ООО «Севдорстройсервис» заключили в апреле 2025 года, работы начались 16 мая того же года, а завершить реконструкцию планируют до конца 2026-го.