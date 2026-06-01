Нашествие комаров в России идет с мая и не останавливается до сих пор. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители России жалуются на кровососов. Не спасают ни спреи, ни спецодежда, ведь их очень много. А некоторые насекомые - а речь именно о них, а не о ком-то еще - могут быть и вовсе опасны для человека. «Комсомолка» разбиралась, почему происходит нашествие комаров на регионы РФ и как с этим бороться.

На людях и коровах нет свободного места

Непростая ситуация сложилась в селе Малая Шелковка в Алтайском крае. Местные жители записывают видео, которые трудно описать. Вот женщина в панаме с москитной сеткой делится кадрами, как ее с головы до ног - буквально - облепили сотни комаров… Не лучше и животным, на коровах тоже нет свободных мест. И так буквально на всей территории:

- Косим травы, одеваем защитные костюмы, пытаемся травить, но они все равно появляются, - говорят сельчане. - Когда на улице выше 30 градусов, их как будто поменьше, но все-равно, на улице тяжело находиться. Хотя и в дома залетают.

Происходящее уже назвали «комариным апокалипсисом». В Малой Шелковке переживают, что так может пройти все лето…

"Комариный апокалипсис" в Алтайском крае. Видео "Вкурсе22" - https://max.ru/vkurse22/AZ595xR0Wb0

Дождливая весна активизировала комариные полчища и в Ростовской области. Как пишет «КП-Ростов», некоторые из их числа и вовсе могут оказаться переносчиками инфекций, в том числе и смертельно опасных.

- Какие-то комары переносят гельминтов, например, дирофилярии. Какие-то малярию, вирусные трансмиссивные заболевания. Например, лихорадку Денге, - заявила паразитолог Евгений Морозов.

А энтомолог Юрий Гниненко добавляет, что на юге страны ранее фиксировались появления тропический видов, которые могут переносить лихорадку Западного Нила. А в Таганроге уже ждут «знаменитых» зеленых комаров, которые приходят вместе с теплом…

В Пермь заглянула карамора

Москвичка Татьяна Романова на минувших выходных совершила небольшое путешествие в город Рязань - отправилась на выездной матч женского футбольного ЦСКА против местной команды ВДВ. Прекрасные виды, разнообразная погода - и дожди, и солнышко - но не обошлось без неприятного сюрприза.

По словам Татьяны Романовой, отбиться от комаров в Рязани почти невозможно. ФОТО: Татьяна Романова.

- Единственное, что омрачало впечатления от города, это полчища, иначе сказать не могу, комаров. Это реально нашествие. Они везде. В кафе, в заведениях, футболисты, на скамейке запасных брызгались, у Кремля, так вообще, что-то страшное Там овраг, валы, и заросли бурьяна. Стоит остановиться, как вместо фото начинается цирк с кровососами, - описала ситуацию корреспонденту KP.RU Татьяна. - В городе еще трава не кошена, вот и результат. Все ходят прищурившись и руками машут, как заправские монахи Шаолиня. Тем, кто едет в те места - репеллент и закрытая одежда обязательны!

Жителей Перми тоже предупреждают о грядущем нашествии любителей попить крови. Но многие из них уже на месте. В том числе и редкие гости. Так, в Саду соловьев посетительница Мария Ахметова заметила 7-сантиметрового комара с пятнистыми крылышками. Экоактивист Надежда Баглей рассказала, что это карамора:

- Так в народе называют этих огромных комаров. А ее научное название - Tipula maxima или гигантская долгоножка. Возможно, это даже научная находка, ведь так далеко на северо-востоке карамора еще не фиксировалась.

Карамора - редкий комар, которого встретила жительница Перми. ФОТО: Надежда Баглей.

По словам Надежды, бояться неведомое существо не нужно - оно не кусается и всего боится. А еще, если карамору случайно поймать за ногу, она ее отбросит, как ящерица хвост…

Укусить могут даже в глаза

Неспокойно и в Свердловской области. По сети разошлось яркое видео из Полевского, где армия комаров атаковала семейную пару во время пробежки. Ролик завирусился настолько, что в публикациях начали фигурировать и другие населенные пункты - видимо, областные владельцы пабликов таким образом хотели привлечь себе аудитории, а то припугнуть ее.

На самом же деле, вечером 25 мая в городе Полевском Ольга решила поддержать мужа, который каждый день бегает вокруг озера, но случилось неладное. В какой-то момент одно из назойливых насекомых укусило ее прямо в глаз. На следующий день появился отек, синяк, но медицинская помощь не понадобилась.

- Ничего смертельного, но это неприятно. В этом году комаров очень много. Думаю, пока на природу лучше не выходить. Даже репелленты не спасают. Я теперь занимаюсь дома, в лес больше не побегу, - призналась пострадавшая в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды».

Стая комаров напала на пару на Урале

Причины нашествия комаров на регионы России

Тревожные сигналы поступают со всей России. На комаров жалуются в Подмосковье и Ленинградской области, на Урале и в Сибири, в Поволжье и на Юге... Основное «наступление» насекомых происходит если не сейчас, то начнется уже скоро…

Роспотребнадзор предупреждает - нужно быть внимательными! Уже фиксируются разовые случаи заражения дирофиляриозом – паразитарной инфекция, которую могут переносить комары. Важные меры профилактики - в частности, с мая по октябрь окна, балконы и дверные проемы следует закрывать сектами.

Биолог Елена Рангелова объяснила журналистам «КП-Челябинск», что никакой мистики в происходящем нет. Кусаки разгулялись из-за климата - лето наступает рано, в мае, то и в апреле, уже тепло, поэтому первая вспышка комаров не заставляет себя ждать:

- Потеплело, появилась зелень - все, для них это сигнал. Конечно, этому способствуют и дожди, и жара, и вот эта сочная высокая трава, которую не раз косили, а она все растет и растет. Влияет и обилие водоемов, паводок. Давно известно, что комары и вода находятся в связке. Там самки выводят потомство. Личинки спокойно зимуют и ждут весну, чтобы вылупиться...

Специалист считает, что к такому уже следует привыкнуть. Главное, что местные комары не представляют эпидемиологической угрозы и, как правило, редко являются переносчиками болезней:

- У нас нет малярийных комаров, которые обитают в тропических странах. Теоретически насекомое может что-то передать, если, например, до этого кусало больное животное, а потом присосалось к человеку. Но вероятность этого очень мала.

Мужчины в зоне риска - как защищаться от укусов комаров

Биолог напомнила, что кусаются только самки, которым нужен белок для размножения. Самцы же безобидны.

Кстати, жертв кровососы выбирают по запаху - кто сильнее пахнет, то и в зоне риска. Как показывает практика, чаще целью становятся мужчины, которые потеют сильнее.

- И самки априори предпочитают мужские гормоны, их привлекают феромоны, вырабатываемые мужчинами, - говорит Елена. - Среди женщин тоже есть исключения. Комары любят беременных, которые тоже вырабатывают большое количество гормонов.

Дети из-за своей тоненькой кожи тоже не могут чувствовать себя в безопасности.

Для защиты эксперт советует полагаться не только на химические средства. Хороший природный вариант - эфирные масла, например, гвоздики или герани. Они действенно отпугивают насекомых.

Если укуса избежать не удалось, то лучше не расчесывать место поражения, чтобы не было риска занести инфекцию. Лучше его охладить с помощью холодной воды или кубика льда, чтобы снять отек и зуд, а затем промыть водой с мылом.

Рангелова добавила - очередная волна нашествия комаров может ждать россиян в конце-июля августе, когда созреют личинки, отложенные в мае.