Без лишних разрезов

Роботы позволяют выполнять операции с высокой точностью и менее травматично. Фото: mos.ru

Москва незаметно, но уверенно совершила прорыв в медицине. И речь не про новые здания (как известно, их строится в городе немало), а про то, как именно сейчас лечат в стационарах. Если еще пять лет назад робот-ассистированная операция казалась фантастикой, то сегодня это рутина для 30 городских больниц.

За пять лет объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос почти на 50%. Сейчас такие методы доступны по 20 направлениям - от онкоурологии до травматологии. А важнее всего то, что все это доступно обычному человеку по полису ОМС. Не нужно ехать за границу, все работает здесь.

Да Винчи в деле

Самый известный гость в операционных - робот Da Vinci. Сегодня в клиниках Москвы трудится более 20 таких «ассистентов». Лидер по внедрению - Боткинская больница. Еще в 2013-м там появился первый аппарат, а сейчас их уже шесть.

В чем суть? Хирург садится за пульт, а робот с точностью до долей миллиметра повторяет движения его рук. Инструменты проникают через крошечные проколы. Руководитель урологического центра академик Дмитрий

Пушкарь объясняет это просто: «Роботизированная хирургия дает возможность пациенту выздоравливать быстрее. Повреждений тканей и кровопотери в разы меньше. Мы видим в 10 раз ближе, имеем реальное 3D-изображение. Робот - это полное продолжение наших рук, он сохраняет мельчайшие сосуды и нервы».

Результат: пациент после сложнейшей операции встает на ноги за считаные дни.

Золотой стандарт ортопедии

Причем Da Vinci - не единственный умный помощник у хирургов столицы. Менее раскрученные, но не менее важные роботы-ортопеды Cuvis Joint и Cori уже работают в городской клинической больнице (ГКБ) № 31 имени академика Г. М. Савельевой, ГКБ имени В. П. Демихова и ГКБ имени С. С. Юдина

Cori - это вообще чудо техники, которое помещается в руке хирурга. Система в реальном времени строит 3D-модель колена, смотрит состояние связок и сама подсказывает, как лучше поставить имплант. Точность - доли миллиметра. Это стало золотым стандартом при эндопротезировании: шов меньше, боль слабее, а нога начинает работать правильно сразу после наркоза.

Тенденция понятна: роботы не заменят живого врача (и не пытаются), но делают его суперспособным. За 2025 год число таких операций по профилю «Хирургия» выросло на 40%. А в 2026-м планируют провести больше пяти тысяч робот-ассистированных вмешательств.

«Роботизированные операции уже не редкость, а ежедневная практика. Мы продолжим развивать высокотехнологичную медицину, чтобы она была доступной каждому», - подчеркивает мэр.

Это не просто громкие слова, а прямое попадание в задачи нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Таким образом, Москва закрепила за собой статус лидера в стране по внедрению медицинского AI и роботики. Пациентам это дает шанс на менее травматичную операцию и короткую реабилитацию, а врачам - уверенность в своих действиях даже в самых труднодоступных зонах организма.

Больше того, Москва показывает будущее, которое ждет всю страну. Вслед за столицей такие комплексы начали появляться во многих регионах и в федеральных медучреждениях. Опыт по их использованию в Москве стал очень ценен для распространения роботизированной медицины по России.

СКАЗАНО

Сергей Собянин.

«Мы понимаем, насколько важно продолжать развивать и внедрять инновации в медицине. От них зависит качество жизни горожан и, конечно, будущее столицы», - отметил мэр Москвы

Сергей СОБЯНИН.