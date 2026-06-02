Хотел быть юристом, а стал террористом: Как не попасться на шантаж иностранных спецслужб и мошенников

Самый распространенный способ превратить законопослушного человека в террориста - шантаж. Фото: Ushuaia studio/Shutterstock/Fotodom

В последнее время люди стали гораздо осмысленнее относиться к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров. За первый квартал этого года количество дистанционных мошенничеств - а именно с них начинаются более серьезные преступления, вплоть до терактов - снизилось почти на 23%, сообщает МВД России. А по данным Центробанка, число обращений по поводу мошенничеств, в том числе телефонных, снизилось на 40%.

Тем не менее опасность по-прежнему высока. Расскажем, на какие крючки ловят вражеские спецслужбы наших граждан.

БЕРУТ НА ИСПУГ

Самый распространенный способ превратить законопослушного человека в террориста - шантаж. Сначала жертве под предлогом оказания услуг подсовывают цифровой код и просят его куда-то ввести. Затем обманутого уже другие персонажи из той же мошеннической группы убеждают, что его деньги ушли на финансирование украинской армии. Но дают шанс «искупить вину» - принять участие в «операции против злоумышленников».

Подобный случай удалось пресечь недавно сотрудникам ФСБ в Белгородской области. Местная жительница под влиянием мошенников перевела крупную сумму на «безопасный счет». «После этого с ней связались «сотрудники российских правоохранительных органов» и убедили принять участие в «мероприятиях по задержанию преступников», сообщили в ЦОС ФСБ. Для этого она должна была взять из тайника взрывное устройство и активировать в людном месте...

- Необходимо понимать, что правоохранительные органы не ведут коммуникацию с гражданами в мессенджерах и сервисах для видео-конференц-связи, а также никогда не привлекают посторонних лиц для выполнения каких-либо заданий, - напомнил читателям «Комсомолки» замначальника УОС МВД России Евгений Артемов.

В последнее время люди стали гораздо осмысленнее относиться к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

ПРОМЫШЛЯЛ ПОДЖОГАМИ

Часто в ряды террористов приводит банальная жажда легких денег.

Миша А. (имя изменено по просьбе отца) после девятого класса поступил в юридический колледж и дожидался начала учебного года. А тем временем с двумя такими же оболтусами совершил несколько заказных поджогов - за деньги.

А началось с того, что, покинув школу, подросток захотел подзаработать.

- По хештегу «поиск работы» нашел телеграм-канал, в котором предлагали высокий заработок без официального трудоустройства, - рассказывает адвокат парня Виталий Кацко. - И ему предложили «работу» - за 30 тысяч рублей поджечь релейный шкаф сотовой связи. Сказали, что две охранные фирмы якобы борются за объект, и одна хочет скомпрометировать другую.

Момент поджога релейного шкафа с участием девятиклассника Михаила, завербованного негодяями. Фото: УТ МВД России по ЦФО

А вскоре поступило новое задание, уже на 300 тысяч: подпалить стоящий на запасных путях локомотив. Убедили, что это старая техника, за которую компания хочет получить страховку.

Следом пришел заказ уже на миллион: поджечь вертолет. Тут Миша испугался, отказался, но было поздно. По поджогам уже работала ФСБ, и юные искатели приключений и легких денег были арестованы…

Заказчики убеждали исполнителей, что если их и поймают, то привлекут разве что за умышленное повреждение чужого имущества. За это дают максимум два года, а ответственность наступает только с 16 лет.

В реальности следствие и суд трактуют эти заказные поджоги как терроризм, а ответственность за это наступает с 14!

СОГЛАСИЛСЯ НА КРИМИНАЛЬНУЮ «РАБОТУ»

Вербовкой занимаются и радикальные исламисты.

- Вот вам история одного моего клиента, 35-летнего уроженца Северного Кавказа, переехавшего в Москву, - рассказал «КП» юрист Александр Бударагин.

Искал работу - ему предложили закладку наркотиков*.

- Согласился, хоть и понимал, что это преступление, - рассказывает адвокат. - А потом ему сказали, что часть денег от зелья, которое он помогает продавать, идет на финансирование терроризма. И если он не хочет огласки, то должен работать уже на другом уровне. Например, собирать информацию об уязвимости и охране различных объектов в Москве...

А для начала дали задание распространять радикальную литературу.

- В Телеграме он по заданию своих кураторов стал продвигать идеи радикального исламизма среди подростков, - продолжает Бударагин.

На этом его и повязали. Ведется доследственная проверка.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

ИСХИТРЯЮТСЯ

Новый вид разводки - фальшивая доверенность

Последний писк мошеннической мысли - поддельные доверенности.

- Сейчас это один из наиболее популярных способов вербовки, - рассказал «КП» адвокат Константин Кудряшов. - Как раз защищаю человека, попавшего в такую ловушку и обвиняющегося по статье о терроризме...

Начинается с того, что потенциальной жертве на почту или в мессенджер приходит скан якобы выданной им какому-то гражданину доверенности на право распоряжаться его счетами.

Человек первым делом вбивает в поиск фамилию того, кто указан в доверенности, и видит ссылки на десятки публикаций - оказывается, это сторонник или даже деятель киевского режима. Затем мошенники связываются с жертвой. Та уверяет, что никому никаких доверенностей не выдавала.

- Это вы следователю расскажете, - строго говорят ей.

И советуют посетить сайт проверки доверенностей - такой действительно существует. Вбиваешь туда регистрационный номер документа, дату регистрации, фамилию нотариуса. И если получаешь информацию, что «Сведения о доверенности найдены» и «Сведения об отмене доверенности не найдены» (имен тех, кто ее написал и кто получил, в реестре нет). Выходит, документ действующий? Жертва в панике.

На самом деле жулики вписывают в липовую доверенность номер другой - реальной.

С перепугу многие попадаются на удочку. Далее все по классике - снова шантаж.

А ведь можно было избежать такого развития событий. Стоило лишь позвонить нотариусу, указанному в липовой доверенности, и объяснить суть дела, как тут же бы выяснилось, что хоть номер и реальный, но все остальное - фейк.

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