Как помочь расти бизнесу в эпоху высоких ставок

Александра Питкянен.

Основной запрос – равный доступ к льготному финансированию

– Какая главная идея объединяет все программы поддержки предпринимателей?

– Малому и среднему бизнесу критически важен доступ к системе господдержки. В городе функционирует восемь организаций инфраструктуры «Мой бизнес», обеспечивающих комплексное сопровождение предпринимателей на всех этапах развития. Финансовую поддержку оказывают Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонд микрофинансирования, которые работают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основной запрос бизнеса – равный доступ к льготному финансированию, наиболее востребованы поручительства и льготные займы.

– Чем вызвана популярность поручительств и какие проблемы они решают?

– Поручительства нужны бизнесу при нехватке собственного обеспечения для привлечения банковского финансирования. Гарантийная поддержка облегчает доступ МСП к кредитам и банковским гарантиям. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга – одна из немногих региональных организаций, предоставляющих поручительства до 100 млн рублей, но не более 50% обязательств заемщика. За все время выждано свыше 6,9 тыс. поручительств на 62 млрд рублей, объем обеспеченного финансирования превысил 175 млрд руб-лей. Фонд – второй по величине активов среди региональных гарантийных организаций в стране, его гарантийный капитал составляет более 6,8 млрд рублей.

– Как работают «зонтичные» поручительства, запущенные в конце 2025 года, и в чем их плюсы?

– Механизм позволяет малому и среднему бизнесу получать кредиты под поручительства Фонда, упрощая доступ к финансированию при инфляции. Для большинства малых и средних предприятий отсутствие залога – главный барьер к кредитованию в коммерческих банках. Фонд делит риски с банками, гарантируя до 50% кредита, максимум поддержки на одного предпринимателя – 20 млн рублей. Преимущество программы: упрощенный пакет документов и решение за один день. Кредит выдается на инвестиции, оборотные средства, развитие бизнеса или рефинансирование.

– Как изменились программы льготного финансирования на фоне высоких ставок по банковским кредитам?

– В 2026 году Фонд микрофинансирования предоставляет займы с залоговым обеспечением под 3–12% годовых в зависимости от вида деятельности. Представители легкой промышленности и дизайна, а также обрабатывающего производства могут привлечь до 5 млн рублей без залогового обеспечения под 12% годовых. За все время действия программы льготного финансирования предприниматели Петербурга получили займы на общую сумму 14 млрд рублей.

СКАЗАНО

Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:

– Программы микрофинансирования дважды масштабно дополнительно капитализировались: первый раз в 2020 году на сумму 3,2 млрд рублей, второй - в 2022 году на сумму 2 млрд рублей.

Капитализация осуществлялась в сложные для бизнеса периоды ковидных и санкционных ограничений и позволила реализовать ряд антикризисных программ поддержки. В 2026 году при помощи программ, реализуемых Фондом микрофинансирования и Фондом cодействия кредитованию, сектор МСП сможет привлечь не менее 12 млрд рублей льготного финансирования, в том числе по планируемым к запуску новым программам для малых технологических компаний.

Материал опубликован в специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ПМЭФ-2026.