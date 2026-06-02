Война дронов стала основным фронтом: В сражении беспилотников победит тот, кто раньше научится бить по точкам запуска

Даже один дрон - грозное оружие. Но когда они летят стаями, общаются между собой и у каждого своя задача - это уже совсем другая мощь! Фото: Алексей КОНОВАЛОВ/ТАСС

ЗАЛЕТНАЯ ФУРА В СТЕПЯХ

В апреле 2026-го в Сеть выложили кадры выдвижной пусковой установки на базе обычного полуприцепа, способной залпом отправлять сразу три FP-1/FP-2 дрона со Starlink-наведением. Главный конструктор украинской Fire Point Денис Штилерман прямо говорит: «Пусковые должны выглядеть как обычные грузовики, чтобы их нельзя было отследить в потоке».

При этом украинские паблики регулярно подают удары «Гераней» и FPV по фурам как «терроризм против мирных жителей». В этом году, к примеру, фуры попадали под удар на Черниговщине, в Сумской и Харьковской областях. То есть в районах вероятного запуска дальних дронов.

Логика проста и не сводится к «терроризму»: с момента, когда ВСУ официально приняли на вооружение пусковые «под обычные фуры», для российской ударной авиации и операторов БПЛА любой большегрузный полуприцеп в зоне вылета FP-1/FP-2 - это потенциальная мобильная пусковая установка.

Украина сама превратила гражданские грузовики в аэродромы на колесиках. И работают наши спецы по ним ровно так же, как по «Граду» или «Хаймарсу».

РАЗУМНЫЙ РОЙ

Тем временем противник жалуется на наши «умные рои».

У нас сейчас основные опасения связаны с украинским Middle Strike (с англ. - средний удар). Сухопутный коридор в Крым, Мариуполь - Мелитополь, кольцо вокруг Донецка, трассы Донецк - Мариуполь, Донецк - Луганск, Луганск - Старобельск... Киев выделил более $100 млн на «мидлстрайки». Но вот на прошлой неделе в эфире Анатолий Храпчинский, замдиректора украинской компании по РЭБ, бывший офицер ВСУ, признал: Россия бьет уже не толпой одинаковых «Шахедов», а «разумным роем» с разделением ролей - одни ведут разведку, другие тянут связь, третьи охотятся на авиацию. Машины общаются через меш-сеть: ретрансляторы передают сигнал по цепочке, предупреждают о мобильных огневых группах, маршрут перестраивается прямо на лету.

Советник минобороны Украины Сергей Бескрестнов фиксировал меш-«Шахеды» до Киева, Полтавы и Одессы. Они охотятся на движущиеся цели и таскают ракеты «воздух - воздух» против вертолетов ПВО.

Рецепт спасения по Храпчинскому: нужна «умная ПВО», которая первым делом выбивает ретрансляторы - тогда рой развалится на обычные барражирующие дроны. На практике - попробуй найди в стае из 80 машин ту, у которой антенна. Тем более что при ударе дроны жмутся друг к другу ради крепкого сигнала.

ВЫХОДИТ СИММЕТРИЧНО

Сухой остаток. В апреле Россия запустила больше 6500 «Шахедов» - 219 в сутки. Прирост +35% в месяц. Бескрестнов прогнозирует 700 - 800 в сутки через год. Никакая ПВО никакого города такой налет не переварит, перехватчики упираются в 500 км/ч реактивных версий. Нужны радары под ретрансляторы, лазеры, малые зенитные, удары по пусковым. Всё разом. И вчера.

Выходит симметрично. У нас гудит над коридором в Крым - у них гаснет от Полтавы до Одессы. Война дронов - уже не вспомогательный фронт, а основной. Выиграет тот, кто раньше замкнет связку «производство - связь - ИИ - удар по пусковым». У нас масштаб и темп. У них - западные кошельки.

А пока украинский спец по РЭБ публично рассказывает, как сложно бороться с нашим роем. Что ж, лучший комплимент конструкторам.

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