Актер Том Холланд. Фото: Megan Briggs/Getty Images

Есть такой прикол: главных американских героев в новом веке сплошь и рядом играют британцы. Новым Бэтменом стал Роберт Паттинсон, старым был Кристиан Бэйл. Суперменом с 2013-го по начало 2020-х служил Генри Кэвилл. Доктором Стрэнджем до сих пор является Бенедикт Камбербэтч. И, наконец, полуамериканца, полуангличанина Эндрю Гарфилда в образе Человека-паука в 2016 году сменил стопроцентный британец Том Холланд.

Он родился в городке Кингстон-апон-Темс, пригороде Лондона; мама - фотограф, папа - актер, комик, в Великобритании довольно известный. Том в детстве выбирал между карьерами танцора, плотника и учителя младших классов (хотя последнее ему, страдавшему от дислексии, наверное, вряд ли светило). С танцами повезло: мать, заметив, как мальчик пляшет под песни Дженет Джексон, записала его в танцевальную школу. А там его заметила хореограф, работавшая над мюзиклом по мотивам фильма «Билли Эллиотт». Том получил там главную роль, но для этого ему два года пришлось всерьез заниматься балетом («делать плие, тандю, релеве. И девлопе - как я ненавидел девлопе!»). В день премьеры у него начался острый тонзиллит, но он никому ничего не сказал, вышел, сыграл и станцевал превосходно, - и только на следующий день сдался врачам.

При этом, как он рассказывал несколько лет назад в интервью GQ, в театре он получил прозвище «Больничный лист», потому что постоянно болел и получал травмы. «Я был слишком молодым для этого спектакля. И в детстве я был невероятно щуплым. А надо было играть три раза в неделю, и репетировать каждый день. Меня это прозвище бесило тогда и бесит сейчас. Теперь, став актером, я упорно продираюсь через любые проблемы, потому что не хочу больше быть Больничным листом!» (К слову, в плане медицины у Холланда большие проблемы со сном: в том же интервью он жаловался, что ему постоянно снятся кошмары, что иногда он становится лунатиком, то есть буквально ходит во сне, а примерно одна из десяти ночей заканчивается тем, что он просыпается совершенно голым, зачем-то стащив с себя во сне всю одежду. Сонный паралич, при котором уже проснувшийся человек не может ни двигаться, ни говорить, тоже ему хорошо знаком).

2012 год, Том Холланд с отцом Домиником на премьере фильма "Невозможное". Фото: Jason Merritt/Getty Images

В 2012-м Тома позвали в кино - сразу на большую роль в большой фильм «Невозможное»: он играл сына Юэна Макгрегора и Наоми Уоттс, попавшего с родителями и братьями под удар тайского цунами 2004 года. В 2015-м вышло «В сердце моря» Рона Хауарда: Том играл юнгу на китобойном судне «Эссекс», чьи рассказы потом якобы вдохновили Мелвилла на написание «Моби Дика». В 2016-м появился в хорошей картине Джеймса Грея «Затерянный город Z» - сыграл сына Перси Фосетта, легендарного путешественника, пытавшегося отыскать на Амазонке поселение типа Эльдорадо. Но к моменту выхода «Затерянного города» его уже все знали как Человека-паука.

В борьбе за эту роль Том обошел 1500 актеров-подростков. Выиграть помогли три фактора: он понравился продюсерам в «Невозможном» и сериале «Волчий зал»; благодаря балету у него развилась гибкость, очень нужная Питеру Паркеру; его, в гроб сходя, лично благословил создатель Человека-паука, престарелый Стэн Ли (Холланд был ровно того роста и возраста, как он себе представлял, придумывая Спайдермена в 1962-м).

Кандидатуру Холланда на роль Спайдермена благословил сам Стэн Ли. Фото: Columbia Pictures / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В роли Человека-паука Том дебютировал в фильме «Капитан Америка: Гражданская война» (в нашем прокате зачем-то названном «Первый мститель: Противостояние»). По этому фильму, очень лихому и гладкому, не скажешь, что создание его было мучением: авторы чуть ли не на ходу интенсивно переделывали сценарий, и до последнего было непонятно, появится там Человек-паук или нет (киноправа на этого героя принадлежат студии Sony, а на большинство остальных - студии Walt Disney, муторные переговоры между ними - «Может ли Железный человек стать наставником Человека-паука?» - тянулись очень долго).

Но в итоге все срослось, и Холланд оказался одной из главных удач картины. Он действительно выглядел подростком (Тоби Магуайер начал сниматься в этой роли в 25 лет, Эндрю Гарфилд - в 28). И в нем было какое-то неподдельное полудетское обаяние: этот Человек-паук вызывал безотчетную симпатию с первого взгляда.

Другой вопрос, что такая роль в 18 лет может снести крышу. Холланд говорил: «В возрасте между 15 и 21 люди обычно выбирают, кем они хотят стать. И когда в это время все говорят тебе, что ты - лучший в мире, в это легко поверить». Он утверждает, что ему очень помогла Зендая, партнерша по следующему фильму о Человеке-пауке: «То, что она присутствовала в моей жизни, позволило мне сохранить разум. Она очень хорошая ролевая модель и для девушек, и для парней». В частности, она объяснила Тому, что если кто-то подходит и просит вместе сфотографироваться, в этом нет ничего плохого («А то моя первая реакция была «Почему вы со мной разговариваете? Оставьте меня в покое!») В итоге они с Зендаей вроде как поженились - тайная свадьба якобы состоялась в марте 2026-го, хотя официального подтверждения ни от нее, ни от него так и не поступило, а все фотографии с бракосочетания сгенерированы ИИ.

Тайная свадьба с Зендеей якобы состоялась в марте 2026-го. Фото: Gabriel Maseda / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В июле 2026-го у Холланда выйдут два хита подряд: во-вторых, очередной «Человек-паук» (его трейлер в рекордные сроки набрал миллиард просмотров), во-первых, «Одиссея» Кристофера Нолана, один из самых ожидаемых проектов года, который Том уже посмотрел и называет «абсолютным шедевром» (он там играет Телемаха). Впереди - продолжение «Анчартед: на картах не значится». А вообще, он еще в 21 год разработал план на жизнь: «В течение 15 лет получить «Оскар», в течение 20 лет стать кинорежиссером». Кто его знает, может, и получится.