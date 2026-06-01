Президент РФ Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Последние новости по колледжу в Старобельске ЛНР на 1 июня 2026

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова привела новые данные о теракте в Старобельске. Так, после удара ВСУ по общежитию колледжа, число пострадавших составило 70 человек, 21 их них погибли. Еще семь человек, получившие ранения, остаются в больницах под наблюдением медиков. Также пятеро уже были выписаны.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ выбрали в качестве цели Старобельский колледж преднамеренно. Об этом свидетельствуют результаты расследования. Так, на вражеских БПЛА, которые киевский режим использовал при атаке на детей, были обнаружены спутниковые антенны системы Starlink. Именно это, по данным следствия, указывает на целенаправленный удар по студенческому общежитию. Специалисты также обнаружили и изъяли в места атаки семь украинских БПЛА, а также фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и поражающие элементы.

Удар дронами ВСУ по колледжу Старобельска: подробности

Кроме того, как сообщил Александр Бастрыкин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, два фигуранта дела об атаке на Старобельск были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Речь идет о начальнике украинского ГУР Олеге Иващенко и командующем силами беспилотных систем Украины Роберте Бровди. Информацию Бастрыкина подтвердил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор РФ Александр Гуцан во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента

«Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко», - заявил он.

Состояние детей, пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Также на встрече с президентом России глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три девочки, находящиеся в больнице, уже идут на поправку. Он добавил, что спасательная операция в Старобельске длилась порядка 45 часов. За время работы специалистов в ЛНР 15 раз объявлялась угроза атаки БПЛА. Пасечник отметил, что угроза атаки была вполне реальной, поэтому спасатели иногда приостанавливали работы.

Как отметили День защиты детей на фоне трагедии

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала сохранить память о погибших при бесчеловечной атаке ВСУ детях. Также она добавила, что недавно, также от террористических действий ВСУ, в Геническе погиб шестилетний ребенок.

В Международный день защиты детей в Белграда у посольства России прошла церемония памяти жертв теракта. Цветы возложили также член Совфеда Елена Афанасьева и посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией в Старобельске.