Герой спецоперации «Z» Александр Шипорев подбил автомобиль с боевиками

Гвардии ефрейтор Алексей Номоконов и гвардии старший сержант Александр Шипорев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай!», - писал генералиссимус Александр Суворов. Еще своим воинам русский полководец советовал: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем сила и слабость врага».

УШЕЛ ОТ АТАКИ ДРОНОВ

Гвардии ефрейтор Алексей Номоконов

«Механик-водитель гвардии ефрейтор Алексей Номоконов выполнял боевую задачу по эвакуации автомобиля под интенсивным минометным обстрелом противника.

При подвозе боеприпасов грузовой автомобиль вышел из строя по причине удара осколка и поломки двигателя.

Получив задачу ефрейтор Номоконов незамедлительно выдвинулся на МТ-ЛБ к месту остановки грузовика. По маршруту следования он дважды подвергся атаке четырех FPV-дронов противника, но благодаря сноровке и накопленному опыту успешно сманеврировал от них при атаках.

Благодаря умелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Алексея Номоконова удалось отбуксировать военную технику в безопасное место и затем успешно выполнить подвоз боеприпасов на огневую позицию».

ПОДБИЛ АВТОМОБИЛЬ С БОЕВИКАМИ

Гвардии старший сержант Александр Шипорев

«Оператор ПТРК старший сержант Александр Шипорев выполнял боевую задачу по обороне ранее занятых позиций.

Шипорев, находясь на наблюдательном посту, зафиксировал передвижение автомобиля противника, который пытался провести ротацию боевиков ВСУ и снабжение передовых позиций.

Александр занял скрытую огневую позицию и сделал прицельный выстрел из ПТРК, уничтожив автомобиль и личный состав противника.

Благодаря бдительности и профессиональным действиям гвардии старшего сержанта Александра Шипорева удалось сорвать вражескую ротацию, уничтожить технику и ликвидировать военнослужащих ВСУ».

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