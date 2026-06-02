Довела дочь до психушки и сделала из нее прислугу: Родственники Маши Распутиной раскрыли страшную правду

Маша Распутина. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В семье Маши Распутиной продолжают кипеть страсти. Больше 20 лет артистка жила в гражданском браке с бизнесменом Виктором Захаровым, у них родилась дочь Маша. Лишь в прошлом году избранник звезды подал на развод с первой женой и, наконец, узаконил отношения с Распутиной.

В ответ бывшая семья Захарова пошла на него войной. Экс-супруга миллионера Елена потребовала у него половину дома, в котором сейчас живут Захаров и Распутина. Дети предпринимателя от первого брака тоже не стали молчать и высказали все, что думают об отце и его нынешней жене в шоу «Пусть говорят». Сын Захарова Роман и его старшая дочь Нелли раскрыли немало семейных секретов.

Борясь за роскошный особняк в Подмосковье, Маша Распутина упоминала, что это их с мужем единственное жилье. Кроме того, в доме вместе с ними живет ее дочь Лидия от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым. У девушки душевное расстройство, она инвалид и нуждается в особом уходе. По словам Маши, выселять ее больную дочь на улицу – противозаконно.

Сын Захарова Роман в эфире Первого канала назвал Машу Распутину «ужасным» человеком. По его словам, Лиду специально прописали в особняке на Рублевке, чтобы официально зафиксировать, что певица живет под одной крышей с инвалидом. Но как только суды завершились (Верховный суд РФ оставил особняк за Распутиной и ее мужем – Ред.), Лиду тут же отправили назад в больницу.

«Как только программы отсняли, суды закончились, бедную Лиду снова кинули в психушку. Недели не прошло. Девушку запрессовали конкретно», - сообщил Роман.

Дочь певицы Лидия от первого брака звезды с продюсером Владимиром Ермаковым. Фото: кадр видео.

Сын Захарова поддерживает отношения с Лидой и переписывается с ней. По его словам, девушка боится собственную мать. В студии телешоу он зачитал сообщения Лидии:

«Меня постоянно оскорбляют, дебилкой называют. Прописали, когда у них дом хотели отобрать. А теперь еду опять в психиатрическую больницу, у них скандалы постоянные», - пересказал Роман жалобы Лидии.

Сестра Романа Нелли подтвердила слова брата. По ее словам, Маша Распутина сделала из дочери бесплатную домработницу. В то время как младшая дочь Маша ничего не делает по дому, старшую Лиду постоянно нагружают работой, словно Золушку.

«Пусть люди узнают, что Маша - опасный для общества человек. Сколько ужасов она совершила в отношении своих детей. А Лида… она просто не знает уже к кому обратиться: то мне пишет, потом стирает все сообщения, то моему брату Роме. Она боится, что одна осталась в этом мире, боится мать. А так, посуду помоешь, покушать сделаешь — Распутина крышу над головой даст, покормит», - рассказала Нелли ведущему шоу Дмитрию Борисову.

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