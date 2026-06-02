Похудевшая Наташа Королева похвасталась фигурой в откровенном бикини

Наташа Королева показала результаты похудения. Фото: Михаил Фролов и соцсети.

Наташа Королева улетела отмечать день рождения в США. В Майами живут ее мама Людмила Порывай и сестра Ирина Осауленко. Вместе с певицей навестить родственников отправились ее муж Сергей Глушко (стриптизер Тарзан) и сын Архип с женой Мелиссой.

В свой день рождения Наташа похвасталась личным достижением: ей удалось сбросить пять килограммов. Артистка худела с помощью специального препарата. Результаты похудения она продемонстрировала на пляже в Майами, рядом с домом ее мамы.

Певица похвасталась фигурой на пляже в Майами. Фото: соцсети.

Певица нарядилась в эффектный купальник оливкового цвета и накинула сверху тунику с принтами из подсолнухов. Наташа продемонстрировала на камеру пышное декольте и тонкую талию.

«Ну здравствуй, лето 2026!» - написала Королёва.

Артистка встретила 53-летие в США. Фото: соцсети.

Пользователи Сети засыпали ее комплиментами: «Статуэтка», «Очень хорошенькая», «Шикарная фигура! Отличного отдыха».

Артистка не скрывает, что похудеть ей помог российский препарат – аналог «Оземпика». Принимать его певица начала от отчаяния, когда поняла, что никакие другие методы ей не помогают. К тому же Сергей Глушко, ревностно следящий за своим телом, публично раскритиковал жену и заявил, что ей следует скинуть как минимум пять килограммов.

«Она может быть лучше. Я ей говорил, что для жизни мне все хватает. Но для человека, который выходит на сцену, есть смысл, чтобы как-то схуднуть", - заявил муж звезды в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Наташа гордится своей фигурой. Фото: соцсети.

Тарзан тогда намекнул, что обычные диеты Наташе не помогут, ведь она бесконтрольно ест, когда посещает рестораны.

«Она жрет где-то на стороне. У нее встречи в ресторане», - грубо высказался стриптизер в адрес жены.

Судя по всему, Королеву больно задела критика мужа. После его нелицеприятных заявлений Наташа обратилась в клинику, чтобы избавиться от лишнего веса. По итогам обследования эндокринолог назначил ей инъекции препарата для похудения. По словам Наташи, именно они помогли ей скинуть 5 килограммов.

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