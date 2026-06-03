Может ли Эбола повторить сценарий коронавируса: ответ академика РАН Онищенко

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Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в прямом эфире Радио «КП» ответил на вопросы о ситуации с лихорадкой Эбола в мире.
…- Геннадий Григорьевич, каковы риски завоза лихорадки Эбола в Россию?
- Риски? Ну, например, вот Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в западной Африке Эбола вышла из-под контроля. Там сначала говорили о каких-то подозрительных цифрах, сегодня уже говорят о более чем 200 случаев заболевания и более 40 умерших.
Эбола - не новая для нас инфекция.
- Разве?
- Возьмем 2016 год, ровно 10 лет назад мы имели в западной Африке - 31 тысячу больных и порядка 21 тысячи умерших. Тогда…
И, прежде всего, умирали медицинские работники, которые оказывали помощь.
- Как передается Эбола?
- Как правило, это физиологические жидкости больного человека. Это и кровь, и пот, и моча, и все остальное.
Коварство этой инфекции состоит в том, что даже и после того, когда человек переболеет и выздоровеет, в его организме вирус Эболы сохраняется - в печени, в других органах.
- Что это значит?
- Во-первых, может быть возвращение той же болезни у того же человека, если даже он не будет в контакте с заболевшим.
Но самое главное – этот переболевший до полугода выделяет вирус, который может заразить.
- Значит, вирус еще как передается…
- С молоком матери он где-то до девяти месяцев может передаваться ребенку, которого мать может родить. За это время она может и «понести», и родить ребенка… Вот такой достаточно яркий пример особенности этого вируса…
И поэтому Эбола обладает летальностью: количество заболевших и количество умерших – до 40%.
- А это где конкретно?
- В 2016-м мы этот процент имели в западной Африке.
- Как еще может передаться эта инфекция? Расскажите, пожалуйста…
- Вот человек переболел, его выписали из больницы, он сядет в самолет, прилетит в тот же Гамбург, пересядет на самолет на Санкт-Петербург или Москву и появится в нашей стране…
- А вот нам не надо бы!
- Да, может пересесть, но мы должны прослеживать маршрут этого человека, пусть он даже три-четыре пересадки сделает, но мы его должны видеть.
- Ну, штампы в паспорте обо всем могут рассказать пограничнику.
- Пограничник в данном случае - человек стоящий на втором месте. У нас есть санитарно-контрольные пункты, где профессионалы сидят и это должны отслеживать.
И, конечно, нам нужна настороженность всей медицинской сети.
- Геннадий Григорьевич, а правда, что от нынешнего штамма Эболы нет вакцины?
- Насчет вакцины… Только у нас в стране зарегистрировано две или три вакцины от других штаммов. Поэтому вопрос создания именно этой - задача не научная. Это технологическая задача.
- А подробнее?
- Институт Гамалеи может это сделать достаточно быстро, как он выпустил «Спутник». Но кого прививать – вопрос.
- То есть?
- Если я прилетел в самолете с тем человеком, который заболел, меня уже прививать поздно.
- Ой, вот не надо!
- Я просто для примера.
Меня нужно изолировать, меня нужно мониторировать, диагносцировать и начинать самое раннее лечение – еще до появления каких-то признаков заболевания. Поэтому вакцина, да, для западной Африки она нужна. Но кто там будет прививать, если у них нет своего здравоохранения? А мы с вами не вправе вмешиваться – это внутренние дела государства.
- Поэтому сегодня создать вакцину не проблема.
- Должны работать не специфические меры, хотя получить ее в принципе нам нужно… Потому что Эбола находится в числе тех инфекций, которые могут быть преднамеренно применены.
- А-а, как биологическое оружие?
- Да. Для этих случаев нам надо иметь вакцину и иметь диагностику, что немаловажно…
- А она вообще легко диагносцируется?
- Ее можно диагностировать, когда разовьется клиника, а за это время…
- Растолкуйте и это, пожалуйста…
- Ну, вот пришел человек на прием к врачу, прежде всего, в Москве. «Вы в ближайший 21 день не выезжали никуда?» - спрашивают у него. «Да, я прилетел из западной Африки». Все! Фактор температуры это называется диагноз по эпидпоказаниям. Немедленная изоляция его, врача, у которого он был на приеме, и будем разбираться, есть ли там Эбола или это температура от другого генеза – мало ли от чего она может повыситься? Вот это называется настороженность первичной медицинской сети.
- А если нет, то что, возможно повторение сценария как с распространением ковида?
- Нет. Абсолютно исключается.
- Почему?
- Потому что ковид-19 распространялся воздушно-капельным путем. Здесь же - только тесный контакт.
О ковиде мы говорили, что у него может быть вирус, а он не болеет или очень легко переболел. Человек переболевает, но продолжает выделять вирус. Вот этот сегмент – это особенность Эболы – редко у какой инфекции это бывает…
- Спасибо, Геннадий Григорьевич, что просветили - нас, наших читателей и слушателей.
- На здоровье! Спасибо вам, Мария и Саша!
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