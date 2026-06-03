Может ли Эбола повторить сценарий коронавируса: ответ академика РАН Онищенко

Геннадий Онищенко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в прямом эфире Радио «КП» ответил на вопросы о ситуации с лихорадкой Эбола в мире.

…- Геннадий Григорьевич, каковы риски завоза лихорадки Эбола в Россию?

- Риски? Ну, например, вот Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в западной Африке Эбола вышла из-под контроля. Там сначала говорили о каких-то подозрительных цифрах, сегодня уже говорят о более чем 200 случаев заболевания и более 40 умерших.

Эбола - не новая для нас инфекция.

- Разве?

- Возьмем 2016 год, ровно 10 лет назад мы имели в западной Африке - 31 тысячу больных и порядка 21 тысячи умерших. Тогда…

И, прежде всего, умирали медицинские работники, которые оказывали помощь.

- Как передается Эбола?

- Как правило, это физиологические жидкости больного человека. Это и кровь, и пот, и моча, и все остальное.

Коварство этой инфекции состоит в том, что даже и после того, когда человек переболеет и выздоровеет, в его организме вирус Эболы сохраняется - в печени, в других органах.

- Что это значит?

- Во-первых, может быть возвращение той же болезни у того же человека, если даже он не будет в контакте с заболевшим.

Но самое главное – этот переболевший до полугода выделяет вирус, который может заразить.

- Значит, вирус еще как передается…

- С молоком матери он где-то до девяти месяцев может передаваться ребенку, которого мать может родить. За это время она может и «понести», и родить ребенка… Вот такой достаточно яркий пример особенности этого вируса…

И поэтому Эбола обладает летальностью: количество заболевших и количество умерших – до 40%.

- А это где конкретно?

- В 2016-м мы этот процент имели в западной Африке.

- Как еще может передаться эта инфекция? Расскажите, пожалуйста…

- Вот человек переболел, его выписали из больницы, он сядет в самолет, прилетит в тот же Гамбург, пересядет на самолет на Санкт-Петербург или Москву и появится в нашей стране…

- А вот нам не надо бы!

- Да, может пересесть, но мы должны прослеживать маршрут этого человека, пусть он даже три-четыре пересадки сделает, но мы его должны видеть.

- Ну, штампы в паспорте обо всем могут рассказать пограничнику.

- Пограничник в данном случае - человек стоящий на втором месте. У нас есть санитарно-контрольные пункты, где профессионалы сидят и это должны отслеживать.

И, конечно, нам нужна настороженность всей медицинской сети.

- Геннадий Григорьевич, а правда, что от нынешнего штамма Эболы нет вакцины?

- Насчет вакцины… Только у нас в стране зарегистрировано две или три вакцины от других штаммов. Поэтому вопрос создания именно этой - задача не научная. Это технологическая задача.

- А подробнее?

- Институт Гамалеи может это сделать достаточно быстро, как он выпустил «Спутник». Но кого прививать – вопрос.

- То есть?

- Если я прилетел в самолете с тем человеком, который заболел, меня уже прививать поздно.

- Ой, вот не надо!

- Я просто для примера.

Меня нужно изолировать, меня нужно мониторировать, диагносцировать и начинать самое раннее лечение – еще до появления каких-то признаков заболевания. Поэтому вакцина, да, для западной Африки она нужна. Но кто там будет прививать, если у них нет своего здравоохранения? А мы с вами не вправе вмешиваться – это внутренние дела государства.

- Поэтому сегодня создать вакцину не проблема.

- Должны работать не специфические меры, хотя получить ее в принципе нам нужно… Потому что Эбола находится в числе тех инфекций, которые могут быть преднамеренно применены.

- А-а, как биологическое оружие?

- Да. Для этих случаев нам надо иметь вакцину и иметь диагностику, что немаловажно…

- А она вообще легко диагносцируется?

- Ее можно диагностировать, когда разовьется клиника, а за это время…

- Растолкуйте и это, пожалуйста…

- Ну, вот пришел человек на прием к врачу, прежде всего, в Москве. «Вы в ближайший 21 день не выезжали никуда?» - спрашивают у него. «Да, я прилетел из западной Африки». Все! Фактор температуры это называется диагноз по эпидпоказаниям. Немедленная изоляция его, врача, у которого он был на приеме, и будем разбираться, есть ли там Эбола или это температура от другого генеза – мало ли от чего она может повыситься? Вот это называется настороженность первичной медицинской сети.

- А если нет, то что, возможно повторение сценария как с распространением ковида?

- Нет. Абсолютно исключается.

- Почему?

- Потому что ковид-19 распространялся воздушно-капельным путем. Здесь же - только тесный контакт.

О ковиде мы говорили, что у него может быть вирус, а он не болеет или очень легко переболел. Человек переболевает, но продолжает выделять вирус. Вот этот сегмент – это особенность Эболы – редко у какой инфекции это бывает…

- Спасибо, Геннадий Григорьевич, что просветили - нас, наших читателей и слушателей.

- На здоровье! Спасибо вам, Мария и Саша!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия