Уничтожение установки РСЗО "Град"

Операторы беспилотных систем из 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» успешно ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» украинских боевиков на Добропольском направлении.

«Уничтоженная РСЗО находилась на промышленной территории в районе населенного пункта Доброполье. Удар наносился с помощью FPV-дронов, наведение которых велось после обнаружения цели разведывательным беспилотником 61-й бригады морской пехоты», - прокомментировал кадры совместной боевой работы подразделений оператор FPV-дрона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным «Каспер».

«Птички» морпехов выследили и уничтожили украинскую установку «Град»

Расчет украинских боевиков пытался укрыть РСЗО в заброшенном ангаре, но наши «птички» вскрыли на нем ворота и нанесли удар прямо по боевой машине.

В военном ведомстве отметили, что морпехи активно применяет беспилотники для поддержки наступающих подразделений, ликвидации огневых точек и срыва вражеских ротаций и контратак.

На записи можно также увидеть боевую работу расчетов ударных беспилотников Новороссийского десантного соединения на Запорожском направлении.

Своими профессиональными действиями они срывают все попытки противника провести ротацию личного состава и подвезти боеприпасы.

«Украинское командование предпринимает усилия для стабилизации ситуации на передовой, пытаясь скрытно перебрасывать подразделения и материальные средства. Десантники, осуществляя круглосуточный мониторинг, оперативно выявляют и уничтожают любую вражескую технику и живую силу, пытающуюся перемещаться у линии боевого соприкосновения», - отмечают в военном ведомстве.

В районе Веселянки воины «крылатой пехоты» перебили не только личный состав на автомобильной технике ВСУ, но и роботизированные комплексы, обеспечивавшие доставку грузов.

Также можно увидеть, как расчеты беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» на Добропольском направлении выводят из строя антенны-ретрансляторы украинских формирований.

«Уничтожение этих объектов, используемых для увеличения дальности применения вражеских дронов, значительно снижает их оперативность и эффективность, вынуждая противника приближаться к линии соприкосновения, что облегчает их поражение», - отмечают в военном ведомстве.

Комплексный подход к уничтожению вражеских БПЛА и систем связи снижает возможности противника по использованию беспилотных систем.

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