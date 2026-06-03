Житель Волгоградской области помог украинским мошенникам собрать 300 миллионов с семей военнопленных

Видео ЦОС ФСБ России о задержании жителя Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН России задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. По версии следствия, задержанный три года тайно сотрудничал с украинской военной разведкой, получая от ее агентов вознаграждение за действия, наносящие ущерб интересам России.

Среди его задач была активация российских SIM-карт, создание на них электронных кошельков, а также приём, хранение и передача средств спецсвязи. Как выяснилось, ей украинские спецслужбы пользовались не только для получения информации, но и краже денег.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области, который помог украинским мошенникам

Задержанному грозит пожизненное заключение по обвинениям в государственной измене, неправомерном доступе к компьютерной информации и ложных сообщениях о терактах.

В ФСБ России выяснили, что SIM-карты, использованные подозреваемым, стали основанием для 15 уголовных дел о «лжеминировании» по всей стране. Номера, которые он предоставлял использовались украинскими спецслужбами для мошеннических операций, в частности, против родственников российских военнослужащих, считающихся пропавшими или пленными.

Украинские военнослужащие вымогали у близких российских военнослужащих крупные суммы денег.

Телефонные разговоры с жертвами этих мошеннических схем публиковались в украинских Telegram-каналах.

Теперь задержанному грозят иски от потерпевших. Управления МВД России в различных регионах начали расследования по фактам несанкционированного доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги» и мошенничества в крупных размерах, ущерб от которых оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

ФСБ России подчеркивает, что все лица, помогающие противнику, будут установлены и привлечены к строгой уголовной ответственности.

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