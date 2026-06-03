Сергей Степашин: Отчитаюсь за четверть века - как возвращаем в страну умную и красивую книгу

Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

…- Сергей Вадимович, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина.

- Огромный привет «Комсомолке», ее слушателям и читателям.

- Спасибо! Вот хотел уточнить - книжный фестиваль «Красная площадь», который открывается 4 июня, нынче совпадает с днем рождения Российского книжного Союза (РКС)… Я правильно понимаю?

- Да, Саша, можно сказать и так…

РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ

- А сколько Российскому книжному Союзу?

- Книжному - 25. Фестивалю – 12.

- То есть, на первое место мы тогда ставим все-таки РКС,

- Ну, да. Тем более, что вместе с Агентством по печати (так называлась раньше Роспечать, а ныне - Минцифпы. - А.Г.) Российский книжный Союз является одним из соучредителей «Красной площади».

Вот уже двенадцатый год подряд… Причем, несмотря ни на пандемии, ни на террористические угрозы, наш Российский книжный на главной площади страны традиционно проходит.

Кстати, благословил его на проведение - именно в этом месте (а здесь все же зона особой ответственности и безопасности) глава государства – Владимир Владимирович Путин.

- Отлично!

- Между прочим, президент даже дважды посещал фестиваль.

- Скажите, пожалуйста, Сергей Вадимович, а вот друг и герой «Комсомольской правды» Степашин сколько уже возглавляет Российский книжный союз?

- Все 25.

- А сколько за это время вы провели съездов РКС?

- А у нас съезд проходит раз в четыре года.

- То есть, все - ваши? А я был на двух, по-моему, съездах.

- На одном из них так же присутствовал и наш президент. А потом была встреча с писателями - очень интересная, острая, как всегда.

Так что, Владимир Владимирович в курсе, что есть такая организация…

- Вы об РКС.

- Да. Тем более, что он сам человек, читающий книги.

- А я освещал как раз и эту встречу тоже. Это было здорово.

- Да, конечно.

- А вот что он стране дал, этот наш с вами РКС? Россия больше стала читать, больше стали книг печатать?

- Ну, во-первых, если брать РКС, а потом мы перейдем все-таки к «Красной площади»…

- Хорошо, перейдем.

- Главное, что нам удалось - это объединить все крупнейшие издательства страны. Члены Российского книжного Союза – это и «Молодая гвардия», и «Вече», и «Просвещение», и АСТ, и «Эксмо», другие издательства… Это - почти 90% издаваемых книг в нашей стране. Значит, первое.

И второе – мы сумели (а ведь конкуренция же есть и на книжном рынке, как и везде, это же многомиллиардный ежегодный оборот)… Так вот - нам удалось сохранить, что называется, товарищеское взаимодействие, взаимопонимание… И за все время не было никаких скандалов. А чего только не случалось в других отраслях промышленности - и вообще экономики - ты знаешь.-

- Ну, конечно.

- Для меня главное - такая вот атмосфера.

Ну, а в эти дни отчитаюсь за четверть века - как возвращаем в страну умную и красивую книгу…

О ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ ТОЖЕ НЕ ЗАБЫЛИ

- Мы всегда с вами обсуждаем и внешний вид наших книг…

- Ты знаешь - они стали красивые, просто великолепные.

Зайди в любой магазин или сходи на «Красную площадь» 4-го, 5-го и 6-го июня… И ты увидишь, какие замечательные книги у нас сегодня издаются.

Ну, и, конечно, мы стараемся поддерживать писателей, в том числе, молодых.

Спасибо Сергею Филатову, ныне покойному, который занимался у нас именно этим направлением. Поддержка книжной отрасли тоже очень важна. И, несмотря на все финансовые ограничения и санкции, она не умерла.

Мы сейчас практически 100 % книжной продукции издаем за счет своих ресурсов - а это и издательство, и бумага, и красители.

То есть, не загнулись, что называется. Это очень важно.

Ну и, конечно, во главе угла у нас - поддержка освобожденных территорий. (Речь о ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. - А.Г.)

Два года назад мы направили в эти регионы почти три миллиона книг.

- Разумеется, бесплатно.

- Мог бы и не спрашивать. Нас президент тогда поддержал из своего фонда…

Ну, ты помнишь эту историю…

- Да.

- И сейчас это наша первостепенная забота.

Поддержка библиотек, в том числе школьных – этим мы сейчас занимаемся очень активно. В том числе - и обновлением библиотечного фонда. Это - то, чего не было с 1990-го. Можешь себе представить?!

- Представляется, конечно же, с трудом.

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

- Сергей Вадимович, ну, и, конечно же, РКС - это, в том числе, и организация фестивалей?

- Да. Первый – это «Красная площадь»…

И также мы вернули книжную ярмарку в мой родной Петербург. Еще 21 год назад, вместе с Даниилом Александровичем Граниным и Валентиной Ивановной Матвиенко, тогда она была губернатором северной столицы.

И вот уже пятый год там, на Дворцовой площади, проходит книжный фестиваль.

Точно так же, как в Москве - красочно, собирается много народу. Полмиллиона было в этом году.

- Ого! Но вернемся на «Красную площадь».

- В 2025-м там было больше миллиона тех, кто захотел почитать книгу, посмотреть экспозиции, повстречаться с литераторами и издателями.

Кстати, нынче на фестивале будет и новый шатер Союза писателей, Владимир Мединский его организовал.

Большое внимание там будет уделено литературе народов России.

Книжный фестиваль "Красная площадь" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- И это просто здорово!

- А 6-го июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в 14 часов на Красной площади мы будем вручать премии молодым писателям.

А Водолазкин, Варламов, Басинский, Донцова, Прилепин, Замшев и многие-многие другие встретятся со своими читателями. Поэтому через «Комсомолку» всех приглашаю на «Красную площадь». Вход бесплатный. И погода будет хорошая, теплая.

- Вы не только приглашаете писателей, издателей и гостей, вы еще и договариваетесь с небесной канцелярией?

- Ну, вот увидишь, будет солнышко. По крайней мере, при открытии.

ПОВЕСТИ В ЗАЩИТНОЙ ГИМНАСТЕРКЕ

- Ну, может быть, у меня мысль несколько крамольная будет, Сергей Вадимович.

- А что такое?

- Ну, мне кажется, были жалобы… Вот когда началась Специальная военная операция, тогда там кто-то кому-то «не рекомендовал», чтобы сильно много было книг тех, кто воюет и вообще об этом…

- Нет, нет, такого нет.

- Ну, а было?

- Не было. У тебя, Саш, неверная информация.

- Или вы пресекли это?

- Этого нет и никто такие рекомендации не давал.

А другое дело, что были проблемы с издательством. Сегодня у нас есть замечательные фронтовики - писатели, которых издают. Вот Дмитрий Филиппов, например, он вообще первый лауреат премии «Слово». Ленинградский замечательный автор, он сейчас написал еще одну книгу - про боевые действия в Авдеевке. Ох, серьезное, жесткое, сильное произведение.

Нет никаких ограничений.

А к тому же, мы помогаем, и очень серьезно, тем издательствам, которые - непосредственно, на освобожденных территориях. Вот в чем проблема-то была.

- Понятно…

А теперь она, слава Богу, решена.

* * *

- Ну что, мы тогда вас поздравляем - от души, горячо и сердечно…

- А я приглашаю всех читателей «Комсомолки», ну и своего друга Александра Гамова, на «Красную площадь».

- Спасибо огромное, Сергей Вадимович. С праздником!

- И не забудь супругу позвать.

- Да, обязательно. Счастливо вам!

КСТАТИ

… А В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ НАГРАЖДАЛИ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

- Сергей Вадимович, 1 июня, в Международный день защиты детей, Российское правительство отметило вклад детских писателей в воспитание подрастающего поколения, как говорили раньше.

- Да, премьер-министр

Михаил Владимирович Мишустин вручал премии детским писателям и издателям.

Еще два года назад правительство такую премию учредило. Она уважаемая, престижная. Имеет и финансовую поддержку. А почему ее решили утвердить?

- Да, интересно…

- У нас же в стране много литературных премий - и «Слово», и «Большая книга», и «Ясная поляна». И наши премии, посвященные Распутину, Гранину, Абрамову…

Но почему-то детские писатели в круг отмеченных не попадали. И спасибо правительству, что они взяли эту заботу на себя. Я - в числе членов оргкомитета этой премии. И вот Михаил Владимирович вручил эти премии замечательным нашим детским писателям. Это и Юлия Симбирская, Елена Панюхина, Григорий Кружков.

- Поздравляем!

- Ты знаешь, что для детей писать намного сложнее, чем для взрослых.

- Я в курсе.

- Их не обманешь и не заставишь читать неинтересную книгу. Вот это очень важно.

- Согласен.