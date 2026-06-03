Как устроить себе пляжный отпуск, не покидая столицы?

Фото: Пресс-служба Департамента культуры Москвы

Каждый бассейн оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: на территории есть шезлонги, зонтики, раздевалки, пункты питания и медпункты. Безопасность обеспечивают спасательные вышки, а разнообразить досуг помогут тренировки и развлекательные активности, запланированные на весь сезон.

«1 июня стартовал купальный сезон в парках Москвы. В них начали работать первые бассейны. Кроме того, мы подготовили всё необходимое для комфортного отдыха в пляжных зонах у воды в наших парках», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Пляжи № 2 и № 3 в Серебряном Бору предлагают многофункциональные зоны отдыха. На каждой локации оборудованы 2 бассейна с системой фильтрации и подогрева — отдельно для взрослых и детей. На территории работают:

• бар с напитками и закусками;

• прокат полотенцев и аксессуаров;

• аренда сапбордов;

• игровые площадки для волейбола;

• игровые зоны для детей.

Фото: Пресс-служба Департамента культуры Москвы

В Парке «Сокольники» бассейны расположены внутри кемпинга. С одной стороны открываются виды на автодома, с другой — на лесную зону. Посетителей ждут два плавательных бассейна и подогреваемое джакузи. Рядом находятся детская площадка, столы для настольного тенниса, бар.

Парк 50-летия Октября подойдет тем, кто ищет спокойный отдых. Здесь можно расслабиться на шезлонгах у воды и насладиться тишиной в окружении зелени — без лишней суеты и шума.

Парк «Ходынское поле» — выбор для любителей активного досуга. Две плавательные зоны и джакузи оснащены современными системами очистки и подогрева воды. Особенность локации — насыщенная развлекательная программа: на оборудованных сценах регулярно проходят концерты и вечеринки с участием диджеев.

Ландшафтный парк «Митино» станет одной из самых больших локаций сезона. Здесь расположился настоящий мини-курорт с комплексом из трёх бассейнов общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Вода прогревается до 26 градусов, а для любителей более тёплой воды предусмотрено джакузи диаметром 5 метров. Рядом работают детские аттракционы и сцена с развлекательными мероприятиями — идеальное место для семейного отдыха.

Стоимость посещения бассейнов составит от 400 руб. для взрослых и от 200 руб. для детей в зависимости от выбранной локации и продолжительности сеанса. Доступны как сеансы в 1,5, так и в 3 часа.

Итак, столько вариантов, какую локацию выбрать?

• для семейного дня с детьми — пляжи № 2 и № 3 в Серебряном Бору;

• для сочетания природы и глэмпинга — парк «Сокольники»;

• для спокойного релакса — парк 50-летия Октября;

• для вечеринок у воды — парк «Ходынское поле»;

• для масштабного отдыха с развлечениями — ландшафтный парк «Митино».

Интересно, что ещё недавно мы шли в парк за прогулкой, а теперь можем заодно окунуться в тёплую воду и поиграть в волейбол у бассейна.