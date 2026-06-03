Боевая работа снайперских пар Фото: скриншот видео.

Военнослужащие снайперских подразделений горно-стрелкового соединения группировки войск «Центр» успешно нейтрализуют разведывательные и ударные беспилотники украинских формирований на Добропольском участке.

В ходе выполнения боевых задач, снайперы обеспечивают прикрытие штурмовых групп, ликвидируя летательные аппараты противника как самолетного, так и коптерного типа.

Снайперы «Паныч» и «Фитиль» отрывают украинским «Бабам-Ягам» лопасти

«Основными целями для снайперов на этом направлении являются ударные FPV-дроны, тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга», оборудованные системами сброса боеприпасов, а также разведывательные БПЛА типа "Шарк", "Лелека" и "Фурия", которые ВСУ активно применяют для корректировки артиллерийского огня и наведения ударных средств.

«Стараемся бить сразу в лопасти и батарейку. Эффективное поражение воздушных целей, в том числе и крупных, достигается на дистанциях от 300 до 600 метров», - комментируют кадры боевой работы снайпер с позывным «Паныч».

Ключевым элементом успешной работы снайперских групп является высокоэффективная маскировка. Военнослужащие используют специализированные маскировочные костюмы и антидронные одеяла, обеспечивающие скрытность как в визуальном, так и в тепловом спектре. Поиск беспилотников ведется через оптические приборы разведки, а также по характерному звуку их винтов.

«Выбор огневых точек основан на анализе полетных маршрутов вражеских БПЛА, что позволяет прогнозировать их появление и заблаговременно прикрывать штурмовые подразделения», - поясняет снайпер с позывным «Фитиль».

Регулярная работа снайперских групп существенно снижает результативность применения украинских ударных и FPV-дронов, а также подавляет их разведывательные возможности.

Таким образом, снайперы горного мотострелкового соединения вносят значительный вклад в успешное выполнение оперативных задач подразделениями группировки войск «Центр» на Добропольском направлении.

Отметим, ранее в Объединенной группировке войск ВС РФ сообщили, что только военнослужащие 6-й общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили на харьковском направлении свыше 100 гексакоптеров «Баба-Яга».

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