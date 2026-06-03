Сократить учителей на 15%: в Амурской области и на Сахалине появились странные приказы

В Амурской области и на Сахалине обнаружили поддельные документы о сокращениях педагогов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появились сообщения, что «в целях оптимизации расходов» на Сахалине и в Амурской области будет сокращен штат педагогического персонала на 15%, а нагрузку распределить между оставшимися учителями. В качестве доказательства приводились скриншоты официальных постановлений. «Комсомольская правда» разбиралась, что на самом деле происходит в системе образования регионов и действительно ли в школах грядет сокращение кадров.

Информация была рассчитана на то, чтобы вызвать волну возмущения. Конечно, кому захочется, чтобы у его ребенка один и тот же педагог преподавал и литературу и физику. Да и само сообщение о сокращении педагогов на 15% ни с того ни с сего, в разгар экзаменационной кампании, выглядело странно. Но в качестве доказательств были приведены скриншоты постановлений губернаторов Амурской и Сахалинской областей, в которых так и прописано – в целях оптимизации расходов на содержание общеобразовательных организаций будет сокращен штат педагогического персонала на 15%.

Проверка сообщения проводилась «Комсомольской правдой» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

В министерстве образования Амурской области сразу заявили, что информация является фейком:

- Никаких распоряжений о сокращениях нет и не планируется. Движение кадров — нормальный процесс для любой структуры, и руководители образовательных организаций всегда планируют кадровую политику с учётом реальной потребности. Сегодня дефицит учителей в регионе небольшой и управляемый — порядка 2%. Всего в школах области работают 12 830 человек, из них 7 547 — педагоги.

В соцсетях появились сообщения, что «в целях оптимизации расходов» на Сахалине и в Амурской области будет сокращен штат педагогического персонала на 15% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ведомстве отметили, чтобы все уроки шли по расписанию, действует система мер. Например, в этом году по программе «Земский учитель» в школы Приамурья придут 25 педагогов:

- Еще 33 молодых специалиста закроют вакансии по целевым договорам. Если где-то кадров не хватает, нагрузка перераспределяется между педагогами школы, организуется подвоз учителей. На помощь приходят студенты старших курсов: работают педотряды, студенты проходят практику и ведут уроки. Директора школ своевременно подают заявки на обеспечение кадрами и планово выстраивают кадровую политику. Все механизмы работают, образовательный процесс не прерывается.

Проверка официальных реестров подтвердила: на сайте публикации постановлений правительства Амурской области нет документа с датой и номером, указанными в фейковых скриншотах. Действующее постановление с номером 407, опубликованное 29 мая, касается регулирования поведения госслужащих, а не массовых сокращений в системе образования.

В ЦУР Сахалинской области также назвали распространяемый документ фальшивкой:

- Проверить данное утверждение может каждый с помощью портала опубликования официальных правовых актов — pravo.gov.ru. На сайте размещают свои документы как федеральные, так и региональные органы власти. Также информацию о принятых документах размещают на сайте правительства островного региона — spd.sakhalin.gov.ru. Будьте бдительны, критически оценивайте подобные документы и проверяйте информацию в официальных аккаунтах органов власти.

В официальном банке документов Сахалинской области нет постановления с датой и номером, как на распространяемом скриншоте. Документ с номером 188 касается выплаты военнослужащим, а не сокращения расходов в системе образования.

Само сообщение о сокращении в образовательных учреждениях имеет ряд признаков фейка: распространение через анонимные паблики и боты, фальшивые скриншоты с подменой номеров и дат, отсутствие ссылок на официальные ресурсы.