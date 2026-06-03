Дмитрий Песков: Президент Владимир Путин на ПМЭФ будет говорить и о политике

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фото: ТАСС.

- … Дмитрий Сергеевич, это Александр Гамов, «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула. А я как раз с Санкт-Петербургского международного экономического форума, куда через несколько часов прибудет президент. И здесь все с нетерпением ждут выступления главы нашего государства. И - просто такой вопрос возник… Будет ли выступление Владимира Владимировича только экономического направления? Или - Владимир Путин уделит внимание и политике, в том числе, и международной… Острым проблемам, которые сейчас волнуют весь мир?

Вот что - дословно - ответил официальный представитель Кремля:

- Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике…

Экономическим вопросам, экономическим проблемам - как у нас в стране, так и на международном уровне.

Но, конечно, в наше время… Скажем так, не существует очищенной экономики, так или иначе соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, как бы вы смогли прокомментировать утренние удары по Петербургу? И каким будет ответ России, если он будет?

Песков:

- Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер… И они, собственно, уже носят системный характер. Это первое.

Что касается конкретно об ударах – информация об этом целиком и полностью - прерогатива региональных властей и нашего министерства обороны.

Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается Специальная военная операция.