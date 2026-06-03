В Мурманской области появились сообщения о налоге на безопасность: власти назвали авторов фейка

В Мурманской области вводится механизм целевого финансового обеспечения региональной безопасности. Такие сообщения появились в социальных сетях. Фото: Migma__Agency/Shutterstock/Fotodom

В Мурманской области вводится механизм целевого финансового обеспечения региональной безопасности. Такие сообщения появились в социальных сетях. В сопровождающих постах такую формулировку сразу окрестили «налогом на безопасность». При этом указано, что даньги будут списываться со счетов жителей автоматически. В качестве доказательств распространители приложили скриншот от пресс-службы с информацией от регионального министерства финансов. Только на официальном сайте такого сообщения не оказалось.

«Комсомольская правда» разбиралась, что это за налог, действительно ли он будет, и кто распространяет информацию. Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

По данным оперативного штаба, распространение этого фейка — один из приёмов информационно психологического влияния враждебных спецслужб. Авторы используют тему «дополнительных поборов» — и подкладывают под нее якобы «официальный» документ, чтобы вызвать недоверие к властям и социальную нестабильность.

- В социальных сетях распространяется поддельный скриншот сайта правительства Мурманской области. Это – фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины, - подчеркнули в оперштабе.

На сайте правительства Мурманской области в разделе «пресс-центр» нет никаких сообщений о введении налога на безопасность. Последняя официальная публикация датируется 14 мая, а фейковая новость появилась 1 июня. Это говорит о том, что распространяемый скриншот – подделка, сделанная в фоторедакторе.

Содержание сообщения рассчитано на отсутствие знаний о законодательстве у некоторых жителей и вызов исключительно эмоционального ответа

Дело в том, что любые новые налоги в России могут вводиться только через поправки в Налоговый кодекс, принимаемые Государственной Думой. Регионы не имеют права изобретать собственные обязательные платежи.

Все изменения регионального и местного уровня жестко ограничены рамками федерального закона. Единственным крупным изменением в структуре местных платежей стал ранее утвержденный туристический налог, администрируемый муниципалитетами. Никаких иных сборов на уровне субъектов в ближайшее время не предусмотрено.

Фактические ошибки содержатся в информации о списании налога банками. Автоматическое или принудительное списание денег банком без согласия клиента или законных оснований является грубым нарушением законодательства РФ. Любые подобные операции жестко регулируются законом. Автоматические списание может быть только в рамках требования по уже установленным налогам и по решению суда.