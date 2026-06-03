Сергей Катырин, ТПП: «Бизнес просит понятные правила, и чтобы его не трогали»

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин Фото: Архив "КП".

Налоговая реформа, высокая ключевая ставка, дефицит кадров, санкции. Это лишь неполный список всех проблем, которые мешают развитию нашего бизнеса. Но российским предпринимателям к трудностям не привыкать. Они это доказали в последние годы. Обратив некоторые очевидные минусы в завидные плюсы. Тем не менее в этом году груз проблем стал давить сильнее. Как себя чувствует малый и средний бизнес? Кому лучше всего, а кому не сладко? И какая помощь от государства не помешала бы? Об этом и многом другом в интервью «КП» на полях ПМЭФ-2026 рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

- Сергей Николаевич, по шкале от 1 до 10. Как себя сейчас чувствует российский бизнес?

- Пациент скорее жив, чем мертв. Я бы поставил шесть из десяти. Многие предприниматели продолжают работать, платить зарплаты, выполнять обязательства, но запас прочности у части компаний быстро сокращается.

- Назовите три отрасли, где все хорошо?

- По данным Росстата, объем промышленного производства в России за первые четыре месяца 2026 года в целом увеличился на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года. Вот три отрасли, которые выглядят сильнее других. Первая - производство некоторых видов транспорта и оборудования, включая авиационную технику и судостроение. Рост на 33,4%. Второе - производство лекарств и медицинских материалов. Увеличение на 12,3%. И третье - производство готовых металлических изделий (+5,7%).

- И давайте назовем для баланса три отрасли, где все плохо?

- Хуже всего ситуация выглядит в производстве одежды, где снижение составило 10,2%, металлургии – минус 9,9%, а также производстве бумаги и бумажных изделий – минус 9,7%. Рядом с ними по слабой динамике идут стройматериалы и автотранспорт.

- Ключевая ставка хоть и медленно, но снижается. Стало чуть легче бизнесу?

- Динамика ключевой ставки вышла на уровень стабильного снижения. Это пока не лечение, а сигнал, что лечение может начаться. При ставке 14,5% годовых кредит все еще остается дорогим, особенно для тех, кому нужны оборотные средства, оборудование, модернизация или длинные инвестиции. Для оживления инвестиций нужна ставка хотя бы в районе 10 – 12% годовых, а для длинных производственных проектов – ближе к 8 – 10%.

- В ЦБ на эти пожелания всегда отвечают так. Ставка для всех единая. Но правительство может субсидиями ее снижать для приоритетных отраслей. Кто сейчас в приоритете?

- В приоритете должен быть производственный бизнес, в том числе из сегмента МСП. Льготный кредит имеет смысл там, где из него появляется оборудование, продукция, рабочие места и добавленная стоимость.

- С этого года вырос не только НДС, но и лимит по упрощенке стал втрое ниже. Как это отразилось на малом бизнесе? В конце прошлого года у многих были чуть ли не панические настроения, некоторые закрывались. Что говорит статистика по прошествии почти полугода?

- Мы провели на эту тему опросы по итогам первых месяцев 2026 года. Результаты таковы: 94,7% предпринимателей отметили ухудшение своего положения, почти 70% зафиксировали снижение доходов, но лишь 5,5% прекратили работу. Картина неприятная, но не катастрофическая.

- Какие прогнозы?

- В ближайшем будущем, скорее всего, усилится тренд на укрупнение рынка: часть слабых игроков уйдет, а часть будет поглощена более крупными компаниями.

- В какой поддержке сейчас больше всего нуждается бизнес? И какую реально может получить?

- Бизнес, как и всегда, просит, чтобы его лишний раз не трогали и дали понятные правила на несколько лет. Льготные кредиты, поручительства, закупки у МСП, региональные программы, центры «Мой бизнес» – все это важно и реально работает для части компаний. Но главный запрос шире: предприниматель должен понимать, какие налоги он будет платить, как его будут проверять, по каким правилам банк оценит его операции и какие требования не изменятся посреди инвестиционного цикла. Если предприятиям каждый год приходится перепрошивать бизнес-модель, то деловой климат в стране ухудшается.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Катырин Сергей Николаевич. Родился 2 октября 1954 года в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и Школу международного бизнеса МГИМО МИД России. В советское время работал в Московском городском комитете ВЛКСМ. В 1990 - 1991 годы - гендиректор молодежного объединения «Московский студенческий отряд».

С 1991 года работает в Торгово-промышленной палате. С 1992 года в должности вице-президента, а с марта 2011 года – президент ТПП. В апреле 2013 года Катырин был назначен руководителем российской части Делового совета БРИКС.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».