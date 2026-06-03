«Выходи, подлый трус!»: Кота Леопольда обратят в полнометражное кино. Кто сыграет главного героя?

Кота Леопольда обратят в полнометражное кино. Фото: кадр из мультфильма

Кажется, уже не осталось ни одного сказочного или мультипликационного героя, которого не перенесли бы на большой экран. «Чебурашка», «Буратино», «Домовенок Кузя», «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Сказка о Царе Салтане» — и этот список продолжается и продолжается. Теперь кинематографисты взялись за самого доброго и дружелюбного персонажа — кота Леопольда.

Все мы помним десяток мультфильмов, над которыми работали драматург Аркадий Хайт и художник-постановщик Вячеслав Назарук. Выходили мультики в 70-80-е, а вся страна смотрит их до сих пор. «Новые приключения кота Леопольда» вышли в 2014 году. А теперь по мотивам этих работ снимут и полнометражный фильм «Леопольд». В сценарии новой картины про прирожденного дипломата с хвостом (принимающего магний вместо валерьянки) ожидается переосмысление рассказов Анатолия Резникова — писателя и мультипликатора, подарившего детям истории про кота Леопольда. Режиссером фильма стал Владислав Богуш («На деревню дедушке», «Мой папа — медведь 2»).

— Мы готовим фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях, — подчеркивает продюсер проекта Максим Максимов. — Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем.

Первый главный вопрос — какова доля анимации в проекте? Как и в случае с «Чебурашкой» или «Буратино», в «Коте Леопольде» зрителя ждет комбинированная съемка — то есть это будет полноценное игровое кино, где большинство героев сыграют актеры, при этом анимированные персонажи тоже будут присутствовать.

Фото: кадр из мультфильма

Второй главный вопрос — место и время действия. Тут авторы картины решили осовременить цикл рассказов про Леопольда и перенесли действие в современные реалии.

Третий и самый важный вопрос — кто сыграет главного героя? Мальчик или девочка, как принято в последнее время (роль Буратино исполнила Вита Корниенко, а Чебурашку — отрисованная Ольга Кузьмина), а, может быть, взрослый и максимально позитивный актер с безупречной репутацией (Константин Хабенский, Вадим Верник, Юрий Стоянов?!), который обладает добрым вайбом и обезоруживающей улыбкой? Увы, продюсеры пока держат кастинг в секрете. Но зато обещают масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным проявлением оптимизма кота Леопольда в любой жизненной ситуации.

Режиссер Владислав Богуш и актер Юрий Стоянов

А кто создает картину? Проектом опытные продюсеры: Дмитрий Литвинов («Кентавр», «Молодой человек», «Садко»), Андрей Липов и Максим Максимов («Не одна дома», «На деревню дедушке», «Мой папа — медведь»), Алексей Сатолин («Между нами химия», «Любопытная Варвара», «Комбинация», «Фарца», «Слово пацана. Кровь на асфальте»).

— Имя кота Леопольда известно в нашей стране всем, советские бренды отлично работают сейчас в прокате и поэтому мы видим большой потенциал в этой истории, — уверен продюсер Дмитрий Литвинов. — Сегодня на экране много героев, которые побеждают благодаря силе, ловкости, хитрости. А сила кота Леопольда совсем в другом — в умении сохранять доброту, спокойствие и чувство юмора в любых ситуациях. Нам кажется, что именно такие герои сейчас особенно нужны семейной аудитории, ведь настоящая сила всегда в добре.

Съемки полнометражного фильма «Леопольд» («Киноцех») стартуют осенью текущего года, это значит, что в прокате картина появится не раньше 2027-го.

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