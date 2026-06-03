Израильскую разведслужбу «Моссад» официально возглавил уроженец Белоруссии, генерал-майор Роман Гофман. Фото: By IDF Spokesperson's Unit/wikimedia.org

Израильскую разведслужбу «Моссад» официально возглавил уроженец Белоруссии, генерал-майор Роман Гофман - ранее он был военным секретарем премьера Биньямина Нетаньяху. Назначение произошло еще 12 апреля, но породило споры, поэтому вступление Гофмана в должность отложилось.

КТО ТАКОЙ РОМАН ГОФМАН

Бывшие руководители «Моссада» стали оспаривать квалификацию назначенца и его надежность - все-таки родился он не в Израиле. Масла в огонь подлил вскрывшийся случай использования разведчиками, служившими под началом Гофмана, 17-летнего Ори Эльмакайеса в качестве агента - для организации акций тайного влияния в Сирии.

И все же мнение Нетаньяху перевесило. На церемонии вступления Романа Гофмана в должность премьер Израиля не скрывал своего лестного к нему отношения.

«Ты сам проложил себе путь своими руками. Две руки — это два кулака. Когда Роман приехал, на него набросились. Чужой ребенок, говорящий с русским акцентом», - напомнил Нетаньяху о прошлом Гофмана - в 17 лет тот стал вице-чемпионом страны по боксу среди молодежи.

Роман Гофман появился на свет в белорусском городе Мозырь в 1976 году. В девяностые с родителями репатриировался в Израиль. Его призвали на срочную службу в бронетанковые войска, и он прошел путь от рядового до командующего дивизией.

В 2022 году стал руководить Национальным центром учений сухопутных войск. В 2024-м стал военным секретарем Нетаньяху. В «Моссаде» он сменил Давида Барнеа, занимавшего кресло директора в течение пятилетнего срока (главы разведслужбы планово ротируются).

«МОССАД» УЖЕ ВОЗГЛАВЛЯЛИ УРОЖЕНЦЫ СССР

О значении выбора в качестве руководителя внешней разведки экспата, уроженца Белоруссии, а также о возможных корректировках в деятельности «Моссада» в беседе рассказал израильский политический обозреватель, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Это не первый руководитель спецслужб, который является выходцем из Советского союза, - сказал Кедми в интервью KP.RU. - У нас был командующий военно-морскими силами, который также приехал в Израиль из СССР. Ранее «Моссад» уже возглавляли уроженцы Витебска и Херсона». (Кедми имел в виду директоров разведки Иссера Хареля (1952-1963 гг.) и Меира Дагана (2002-2011 гг.)

«Предыдущий руководитель Давид Барнеа завершил свой мандат, по этой причине он ушел в отставку, и его надо было кем-то заменить», - констатировал Кедми.

От смены руководителя «Моссада», по словам эксперта, стратегический курс внешней разведки Израиля не изменится: «Приоритетные цели и задачи разведки определены, исходя из политического курса главы правительства. Пока политика такова, что одним из приоритетов остается Иран».

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